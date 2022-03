ISPLIVALE ŠOK FOTKE HAPŠENJA! Bivši dečko raskrinkao SKANDALOZNU prošlost DALILINE SUPARNICE: Kajem se što sam bio s OLOŠEM!

Ana Jovanović je napravila pravi šou kada je postala ravnopravni učesnik nikad turbulentnije ''Zadruge 5'', a od samog ulaska nju prate skandali.

Ona je istakla da je raskinula vezu sa izvesnim Nikolom Ilićem sa kojim je bila pet godina, a sa kojim je i živela, a onda je u rijalitiju totalno okrenula priču.

Sada se pojavio snimak hapšenja njenog momka, a izvor blizak bivšem paru tvrdi da je i Ana Jovanović takođe bila uhapšena.

- On je uhapšen zbog narkotika, a priveli su i nju. Kod nje je sve nađeno, nosila je u grudnjaku. Nikola je odmah rekao da će da prizna svu krivicu da ne bi ništa palo na nju. Prodavali su iz kola i to veče su ih startovali i uhapsili. On bi sve dao za nju i odmah je rekao da će da pristane na sve da bi nju očistili i ona je puštena, a on je nosio nanogicu deset meseci. Ona je toliko plakala, to je bio haos, išla joj krv iz nosa od plakanja - ispričao je izvor blizak Iliću.

Sada je rešio Nikola da ispriča svoju stranu priče.

- Upoznao sam prvo njenu braću i baš smo bili dobri drugovi, kao braća rođena, pa sam onda upoznao nju. Ona je tada bila u haosu jer su ih i ćale i keva ostavili - započinje Nikola priču pa dodaje:

- Mi smo se u početku baš dobro družili. Dohvatili smo se jednom, ali smo tada oboje bili u vezama pa se ništa nije desilo. Posle par meseci sam ostavio devojku sa kojom sam bio tri godine zbog nje, ona je ostavila dečka i tako smo krenuli u vezu - rekao je Nikola.

Zadrugarka je već potvrdila sumnje da je varala Nikolu, a on ističe da ovo nikada nije znao i da je bio u šoku kada je saznao:

- Nisam nikada znao da me vara, da sam znao ne bih nikada bio sa njom! Šta sam sve saznao od kako je ušla ništa me ne može iznenaditi od te male dro*e. Saznao sam da je je*ao ko je stigao, a ona je mene ubeđivala da to nije tako i da me voli - ispričao je Ilić.

Isplivali su navodi da je Nikola Anu finansirao sve vreme dok su bili u vezi, a sada je rešio da otkrije da li je to istina:

- Istina je da sam je finansirao i da sam joj sve plaćao, pa čak i psihoaktivne supstance. Raskinuli smo zbog neke gluposti više se ni ne sećam, ali sam siguran da je ona sve ovo planski uradila da bi ušla u Zadrugu. Kajem se što sam ikada bio sa takvim ološem. Ja sam mislio da je to takva ljubav da niko ne može da je rastavi. Hapšenje stvarno ne bih komentarisao - rekao je Nikola za Republika.rs.

