VEZA OPSTALA I VAN ZADRUGE! Lila je suze, priznala POTRESNE detalje života, tukla ju je Maja Marinković, sad uživa u LJUBAVI!

Jedan od odnosa koji su obeležile "Zadrugu 4" je veza Dragane Mitrović i Stefan Šebeza.

Iako su na početku veze bili skladan par, njihov odnos obeležile su i burne svađe i raskid. Ipak, Stefan je odlučio da sačeka Draganu, kako je on iz četvrte sezone najgledanijeg rijalitija izašao pre nje.

Stefan je sačekao Draganu u studiju po njenom izlasku i otpočeli su vezu van rijalitija. Danas par uživa u ljubavi, sudeći prema fotografijama na Instagramu. Njih dvoje i rođendane su proslavili zajedno, a jedno drugo već zovu muž i žena.

foto: Printscreen/Instagram

- Bilo je lepih i ružnih trenutaka, ali sigurno ću je najviše pamtiti po tome što sam ušao u vezu sa Draganom i što smo otpočeli zajednički život - rekao je Stefan za doček Nove 2022. godine.

Bivša učesnica "Zadruge" Dragana Mitrović jednom prilikom je u velikoj ispovesti otkrila je potresne detalje odnosa s bivšim mužem Markom, zlostavljanju i pretnjama koje je, kako tvrdi, trpela tokom trudnoće, ali i smrti tek rođene bebe.

"Naše dete je umrlo drugi dan, on se pokajao. Ali to nije trajao dugo. Otišao je s drugovima u grad, ostavio me. Ja sam prvo otišla na mesec dana kod mojih, ja sam morala otkaz na poslu zbog njega da dam, jer mi je dolazio na posao, to mogu i moje koleginice da potvrde. Znao je da me sačeka na ulici, da me prati, autom me je pokupio, maltretirao me, vređao, pljuvao, šutnuo me i pretio mi da će da me ubije. Koleginice su me poslale u policiju. Bila sam izmučena i na kraju sam morala da dam otkaz na poslu. Ja sam morala da se sklonim od njega, došao je na more po mene, pravio je haos. Komšije su prijavile policiji, a ja sam budala koja je molila da ga puste. Psovao me je, vređao... Morala sam s njim da se vratim za Novi Sad, jer mi je pretio. Na kraju me je dovezao u njegovo dvorište, tamo su me sačekali njegovi roditelji... Bili smo zajedno neko vreme, ali opet je počeo da pije, bilo je svega, nalazila sam karmin na košulji, poruke od devojaka... Opet sam ga ostavila, on je obletao oko moje kuće opet, uhodio me na svakom koraku", otkrila je bivša zadrugarka jednom.

Inače, Dragana se jednom prilikom posvađala sa Majom Marinković o čemu se dugo pričalo. Ovo se desilo nakon putovanja u Beču, kada je Maja tokom svađe sa Carem nasrnula i na Draganu, zbog toga što je, kako je navela, Spasojevićeva snimala Filipov i njen okršaj.

Kurir.rs/K.Đ.

