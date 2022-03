TAJNO SE VENČAO, PA SE TAJNO I RAZVEO OD 19 GODINA MLAĐE IVANE: Evo kako izleda bivša žena Nedeljka Bajića Baje, prava LEPOTICA

Pevač Nedeljko Bajić Baja svoj privatni život drži daleko od radoznalih pogleda javnosti. Ipak, javnosti je poznato da se od 2013. godine zabavljao sa lepoticom iz svog spota za pesmu "Mokra do kože". Devetnaest godina mlađa Ivana Baji je podarila dvoje dece u braku koji je trajao pet godina, sina Marka i ćerku Milicu.

Kako su kasnije mediji saznali supruga Nedeljka Bajića Baje i pevač su pre četiri godine stavili tačku na svoj brak, ali su zbog dece zadržali korektan odnos.

Ipak, pevač, koji svoj život nikada nije javno eksponirao ove navode tada nije potvrdio.

Kako je neko vreme bio odsutan sa estradnog neba, Baja je priznao zašto je to tako.

- Nije me bilo dugo, možda i predugo, ali spremam novi album, tu sam. Nadam se da će i sa ovim pozitivnim vremenom biti dobre muzike i da će biti sve kako treba, ja sam već zadovoljan. Moje prošle pesmu jesu hit kako vi kažete, ali one su slika onog vremena, sad moramo ući u novo vreme. Ja sam čovek koji se studiozono bavi muzikom i smatram da je ono što radim pošteno i to svakodnevno dolazi do izražaja - priča pevač.

