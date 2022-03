NEDELJKO BAJIĆ BAJA TAJNO SE VENČAO SA 19 GODINA MLAĐOM! Rodila mu 2 dece, a onda je sve PUKLO! Evo gde sad živi i kako IZGLEDA

Na tradicionalnoj dodeli nagrada SEMUS, najistaknutijim estradno-muzičkim umetnicima u Srbiji, pojavio se i pevač Nedeljko Bajić Baja, koji se retko kad pojavljuje u javnosti, a ovom prilikom govorio je o svom povratku na estradnu scenu, kao i privatnom životu, o kom se malo zna.

Kako je neko vreme bio odsutan sa estradnog neba, Baja je priznao zašto je to tako.

- Nije me bilo dugo, možda i predugo, ali spremam novi album, tu sam. Nadam se da će i sa ovim pozitivnim vremenom biti dobre muzike i da će biti sve kako treba, ja sam već zadovoljan. Moje prošle pesmu jesu hit kako vi kažete, ali one su slika onog vremena, sad moramo ući u novo vreme. Ja sam čovek koji se studiozono bavi muzikom i smatram da je ono što radim pošteno i to svakodnevno dolazi do izražaja - priča pevač.

foto: Printscreen/Pink.rs

- Nije da sam retko u javnosti, ali ne volim da se pojavljujem i guram kada nemam razloga za to.

Pevač je otkrio i gde trenutno živi, s obzirom da je poznato da ga ne drži mesto.

- Živim u Beogradu, ali me često ima i u Beču, ali naravno i u mom rodnom gradu Šipovo. Kod mene je sve kako treba, sve postižem. U suštini sve je stvar dobre organizacije i karaktera čoveka. Ja sam odgovoran, tačan, za sada nemam nikakvih problema - istakao je on, pa otkriva i da li bi volelo da njegova deca krenu njegovim stopama.

- Pa, to ne zavisi od mene. Moje želje su da budu zdravi i stabilni ljudi, a čime će se baviti - to zavisi od njih. Ako budu rešili da budu pevači, neka budu, samo neka budu ono što jesu. Pokazaće vreme, kao što je pokazalo i za mene, vreme uvek pokaže šta smo i ko smo - zaključuje Baja.

Folker Nedeljko Bajić Baja svoju porodicu retko eksponira, a u medijima su odjeknule informacije da se od manekenke Ivane sa kojom ima dvoje dece razveo u tajnosti.

Naime, 2013. godine u javnost su isplivale informacije da je Baja u srećnoj vezi sa Ivanom koju je upoznao na snimanju spota za pesmu "Mokra do kože".

Nedeljko se posle nekoliko meseci zabavljanja tada venčao sa 19 godina mlađom devojkom, dobili su sina Marka i ćerku Milicu i živeli su skladno sve do pre četiri godine, kada su počele nevolje koje su se okončale razlazom.

Baja se nije oglasio na ovu temu, što nije nebično kada se uzme u obzir činjenica da pevač retko govori o privatnom životu, te da njegovu suprugu koja je možda postala bivša, javnost zapravo i ne zna. U jednoj emisiji na pitanje da li zapravo krije porodicu odgovorio je da porodicu nije krio, već samo da je nije eksponirao.

- Pa kako može dete da se sakrije? Moj sin Marko uskoro puni dve godine, a za koji dan dobićemo i devojčicu - Milicu. Znate, mnogo toga je dosad o meni objavljivano po sistemu rekla-kazala. Mene niko ništa nije konkretno pitao, niti sam ja o tome pričao. A imam utisak da mnoge istina i ne zanima. Ne mislim na moje obožavaoce, jer oni o meni znaju sve što treba, a ja nemam nameru da koristim medije da bih se s pojedincima svađao - poručio je pevač svojevremeno.

foto: Printscreen/Pink.rs

kurir.rs

Bonus video:

00:38 CECA I BAJA MALI KNINDŽA I NAPRAVILA LOM NA ŽELJKOVIM ROĐENDANU! Zapevali MOREM PLOVI, Veljko i Šijan poskakali! (VIDEO)