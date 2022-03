NISAM BILA ZALJUBLJENA 10 GODINA, NE PADAM NA NEPRISTOJNE: Nina Badrić ogolila dušu o LJUBAVNOM životu, ovo joj je NAJVAŽNIJE!

Pevačica Nina Badrić je iskreno pričala o jačem polu, otkrila je da je emotivna kao i njene pesme.

Ona je u velikom intervjuu priznala detalje svog života.

Da li prihvatate poraze u ljubavi?

- Nema tu šta da se ne prihvati, ako se dese, preboliš ih najbolje što možeš, ideš dalje kroz život sa jednim iskustvom više. Emotivna sam, senzibilna, nežna, bez obzira što to tako ne izgleda, ali svako od nas navuče neku masku. Moja maska je humor, piše Blic.

Da li ste obazrivi sa udvaračima?

- Ne padam uopšte na njih (smeh). Moj najveći problem u životu je što se teško zaljubljujem. Poslednji put sam se zaljubila pre 10 godina. Volela bih da ponovo osetim tu strast i ljubav prema nekom partneru. Kada si u godinama teško te čovek može oduševiti osim ako nije dobar i kvalitetan.

Šta vaš partner treba da ima?

- Ne znam, kada bih znala da odgovorim na to pitanje, odgovorila bih za milion dolara (smeh). Padam na dobrotu, džentlemene, frajere starog kova, kojih gotovo da više nema. Ne volim nepristojne i arogantne muškarce. Ne mislim da voliš nekoga više ako ga uvrediš. Ne padam na te fore. Ne mora biti milijarder, samo čovek koji ima svoj posao i profesiju u kojoj uživa. Zapravo je najvažnije da se nađemo na istoj talasnoj dužini.

Jeste li oduvek znali da ćete se baviti ovim poslom?

- Nažalost ili na sreću nije postojala druga opcija, nekad mislim nažalost jer bi možda život mnogo lakši. Ipak češće kažem: "Hvala ti Bože, na sreću", jer ovaj posao donese puno prekrasnih ljudi i mesta, bez obzira što je izuzetno težak za ženu.

Fizički izgled se stavlja u prvi plan na estradnoj sceni.

- Odgovorno tvrdim da nije presudan. Presudno je koliko možeš naježiti nečiju dušu i srce. Živimo u vremenima kada se mnogi nazivaju pevačima, onda ću radije zaćutati, nego ući u svađu sa nekim i početi da objašnjavam da nema veze sa muzikom. Šta znači imati dobru zadnjicu ili grudi? Svi veliki muzičari koji su obeležili generacije su bili normalni ljudi koji su svu svoju dušu stavili na tacni publici. To je jedino važno, ostalo je estrada. I toga treba biti, neka ljudi slušaju šta god požele, ali moram postojati i ja.

Dobili ste slučaj protiv vašeg progonitelja. Da li i dalje strahujete?

- Ne. Nažalost je moralo doći do policije i nažalost nije prvi put. Nije ugodno nailaziti na istog čoveka gde god se vi nalazili i da on zna u svakom trenutku gde ste. Da imate praćenje na autu i da to otkrijete posle pola godine. Dva puta sam ga ljudski zamolila da me ostavi na miru, ali nije pomoglo. Sud je doneo odluku o zabrani prilaska. Još uvek sam zbunjena. Radi se uvek o osobama koje su malčice nestabilnije od drugih, uvereni su da pišem pesme za njih i da me treba "spasiti" od nekoga.

Nina se dotakla i naše predstavnice na "Evroviziji" Ane Đurić Konstrakte, i sigurna je da će ostvariti dobar plasman u Torinu.

- Čula sam letimično, sviđa mi se strašno Sara Jo. Međutim, kada sam videla Konstraktu ostala sam bez reči. Ne znam kada me je nešto u poslednjih 15 godina oduševilo kao ona. Kada sam je videla rekla sam da pobeđuje i kladila sam se u večeru. Nakon toliko dugo godina se na bini pojavila jedna „normalna“ žena koja priča jednu svakodnevnu priču na ciničan i duhovit način. Sigurna sam da će u Torinu biti druga ili treća, ako ne i prva.

