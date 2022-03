GDE GOD KRENULA, ON JE BIO TU! Nina Badrić progovorila o paklu koji je preživela: STRAHOVALA SAM ZA ŽIVOT ZBOG NJEGA

Inače, pevačica se u aprilu prošle godine susrela se na sudu sa penzionerom koji ju je dve godine uhodio, on je na sudu te godine dobio zabranu prilaska.

Pevačica je navela da sprema nove pesme i da će one biti povod da dođe u Beograd.

- Meni je svaki dan radni, jedino prošle godine kada je bila korona nisam imala nastup. Pretprošle godine sam imala veliki koncert u Zagrebu, nakon čega je sve stalo. Zato posebno pamtim taj koncert u areni za dan žena, jer se tad desila pandemija koja nas je sve prikovala kući. Ja se nadam, spremamo nove albume i pesme. Te nove pesme će biti povod da opet dođemo u Beograd i napravimo veliki koncert. Teško da će biti krajem godine, ali već početkom sledeće godine oko 8. marta planirali smo veliku turneju sa novim albumom - istakla je pevačica.

Rekla je da je prestala da se plaši progonitelja kad se policija umešala u ceo slučaj.

- Nemam strah više, jer je policija to rešila. Nažalost, ja ne znam šta izazivam u ljudima da me neko prati. Nije lako nailaziti na čoveka gde god krenuli, a da on u svakom trenutku zna gde se nalazite. Da imate na autu uređaj za praćenje koji otkrijete tek nakon pola godine, da vas prati konstatno na nastupe. Ja sam pokušala da rešim to mirnim putem, ali nije pomoglo. Morala sam zatim da se obratim policiji, gde se sve rešilo. Sud je doneo odluku o zabranu prilaska - rekla je pevačica.

Pevačica je navela da će Sara Jo napraviti veliku karijeru, ali da ju je Konstrakta ostavila bez teksta.

- Danas sam došla iz Sarajeva gde sam imala dva prelepa koncerta. Nakon koncerta moj kourednik i ja smo se kladili ko će pobediti na Beoviziji. Čula sam delimično, ali mi se mnogo sviđa Sara Jo, inače mislim da je na jednom dobrom putu da napravi jednu veliku karijeru. Međutim kada sam videla Konstraktu ostala sam bez teksta, ne znam dal me je nešto posle 15 godina ovoliko oduševilo kao ona. Njen nastup je jedna konceptualna priča koju sam ja razumela od prve sekunde. Ja kada sam videla nju rekla sam ona pobeđuje sto posto, kladila sam se za večeru i dobila sam opkladu. Zato što je nakon toliko toliko godina na pozornici pojavila jedna normalna žena koja priča jednu svakodnevnu priču na jedan ciničan i duhovit način. Poslala je jednu jaku poruku, sigurna sam da će ona u Torinu biti druga treća, ako ne i da će pobediti - otkrila je pevačica.

Dodala je i da bi rado snimila sa njom duet.

- Apsolutno sa takvim umetnicima, ona nije neko ko je deo estrade. To je žena koja izuzetno poštuje onim čime se bavi, to se odmah vidi. Sa njom bih sarađivala uveliko - istakla je pevačica.

