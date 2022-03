PUKLA VELIKA LJUBAV RIJALITI PARA: Dragana i Šebez raskinuli, ona preduzela drastičan korak! BILO JE DOSTA NESUGLASICA

Dragana Spasojević i Stefan Šebez, bivši učesnici rijaltija "Zadruga", iznenada su navodno stavili tačku na svoju emotivnu vezu.

Raskid se, priča izvor blizak emotivnom paru, po svemu sudeći dogodio pre nekoliko dana, budući da su pre tačno dve nedelje zajedno bili na 30. rođendanu Nenada Marinkovića Gastoza u jednom beogradskom klubu, piše Pink.

- Tada sam ih poslednji put videla zajedno, lepo smo se pozdravili, sve je bilo okej. Zajedno su došli, sedeli su tu sa njegovim društvom, pili, zezali se, činilo se da je sve okej. Ništa nije ukazivalo da imaju neke probleme, iako je sad, kad vratim film, Dragana to veče bila malo ćutljivija, povučenija. Očigledno da nisu više mogli zajedno, već su raskidali, to i sami znate - rekao je izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Stefan je potvrdio ove navode.

- Tačno je da više nismo zajedno, jednostavno nije išlo i tako je najbolje. Želim joj sve najlepše i to je to. Svako nastavlja dalje svojim putem... Bilo je dosta nesuglasica u odnosu, što je i dovelo do raskida... Ne bih više ništa komentarisao - poručio je bivši zadrugar.

Podsetimo, njih dvoje upoznali su se i zavoleli u četvrtoj sezoni "Zadruge". Ubrzo su raskinuli u rijalitiju, koji je Stefan napustio znatno pre Dragane, a po njenom izlasku obnovili su romansu. Usledio je raskid, posle kog je palo pomirenje, a sada su ponovo raskinuli.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

