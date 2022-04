IZVOĐAČE GLEDATE KAO S*KSUALNE OBJEKTE, TO ME VREĐA! Mili u emsiiji podržao kandidatkinju koja je napustila ZG zbog UVREDA

Tokom prethodne emisije Zvezde Granda, došlo je do skandaloznih komentara žirija nakon duela Maje Đorđević i Anastasije Ićurup, a Ićurupova je nakon emitovanja emisije objavila da odustaje od takmičenja.

foto: Printskrin/Prva

Aleksandar Milić Mili bio je protiv nekolicine kolega u žiriju koje su iskritikovale ovaj stajling.

- Ja hoću da im čestitam na stajlingu. Kao da ste izašle iz novog Betmena! Gledamo te filmove, kako su ih napravili. Ono što me najviše vređa je da izvođača promatra kao seksualni objekat. Ja gledam izvođača kao sliku, neću da odem u Metropoliten galeriju i da gledam golotinju, nego idem da gledam umetnička dela. Ono što je izraz ovih mladih osoba sa punom hrabrošću da izraze stil koji je prilagođen svom vremenu, od kraja prošlog veka je prošlo 22 godine. Svaka muzika ima veze sa ovim izgledom. Čim kažeš da je nešto vulgarno, znači da promatrate izvođače kao seksualne objekte. Ja sam dao glasove samo za izgled, pevanje nije bilo dobro. Izvinjavam vam se na svim uvredama koje ste dobile. Maja je imala dosta falševa, Ićurup je mnogo nesigurna i to mora da ispravi - rekao je Mili.

foto: Printskrin/Prva

Komentari Ane Bekute, Snežane Đurišić i Dragana Stojkovića Bosanca bili su drugačiji.

- Ja ne znam šta to znači, gde vi to nalazite, gde kupujete te stvari, to je katastrofa na šta to liči. To je tako jeftino, izgledate jeftino da je to katastrofa. Ne može ovo ovako, deco, ja neću dozvoliti da ne kažem ovo, vi utičete na decu koja nas gledaju. Ovo što vi radite, pogotovo ti Đorđe što ih teraš da se ovako oblače. Ovo je neprimerno, degutantno, odvratno i ja ću se isprovraćati sad - rekla je Ana Bekuta.

- One kupuju stvari tamo gde ti ne ideš, ne ide Bekuta u seksi šop, u stvari možda i ide nešto da kupuje - dobacio je Popović.

Odmah se branio Majin mentor Đorđe David koji nije mogao da veruje šta čuje, budući da važi za jednog od pevača za koga scena nema granicu.

foto: Printskrin/Prva

- Pod broj jedan ovo nije školski program, a ti idi povraćaj i idi u dom penzionera i tamo napravi takmičenje. Ljudi nemojte da pričate gluposti - besan je bio roker.

Snežana Đurišić je podržala mišljenje koleginice, te i ona osudila oskudan stajling koje su takmičarke odabrale.

- Nije u pitanju što ste gole već što ste vulgarne. Pa Lepa Brena je ceo život nosila suknjice i da se gaćice vide, ali nikada nije bila vulgarna. Ovo je nedopustivo - dodala je Snežana.

- One su mlade devojke, scena trpi sve. Današnja omladina se više svlači nego oblači i to nije ništa novo. Stvar je ukusa! Prelepe su i prezgodne, ali što manje pokažate zanimjivije ste, a što se mene tiče možete šetati gole - posavetovala ih je Ceca, a Sale je svojom doskočicom sve nasmejao, bar na trenutak budući da je rasporava ozbiljno potrajala.

- Kada se iznese roba na tezgu, a kada nema ništa ispod tezge, onda je ta roba vrlo neinteresantna. Ja imam svoj princip, da ste uklopile program uz taj stajing, da ste izvele nešto vau, pa da vas gledam. Meni je neprijatno da ja vas sada gledam. One nemaju više šta da skinu! - konstatovao je Stojković.

foto: Printskrin/Prva

Kurir.rs/S.M.

01:29:28 SCENIRANJE 06.03.2022. ALEKSANDAR MILIĆ MILI