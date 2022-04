KIJA PRIZNALA: Javio mi se MAJČINSKI INSTIKT! Pevačica iskreno o željama za budućnost, OTKRILA kakvim MUŠKARCIMA je okružena!

Kristina Kija Kockar u velikom Vaskršnjem intervjuu priznala je da bi volela da se ostvari u ulozi majke. Bivša rijaliti pobednica ispričala je kakav tip muškaraca je interesuje, a onda se osvrnula i na zadravstvene probleme koje je imala. Kija veruje da je na njenu bolest, koju je izlečila, veoma uticalo to što dosta trpi i prećuti drugim ljudima.

- Javio mi se majčinski instinkt, obožavam decu i čitav život sam se trudila da vredno radim i stvaram kako bih sutra svom detetu omogućila bolji život. Potrudiću se da se ostvarim kao majka, zaista bih to volela, ali ako Bog nalaže drugačije, onda ne mora doći do toga. S obzirom da nemam emotivnog partnera, ne verujem da se to može desiti u skorije vreme - rekla je Kockareva za Alo! i priznala da ima mnoštvo udvarača.

- Okružena sam pravim kavaljerima i muškarcima koji mi se udvaraju, ali niko mi za sad nije privukao pažnju. Shvatila sam da nemam dobru procenu kad su u pitanju muškarci, jako mi je bitno samo da budu duhoviti i inteligentni, iako moji prethodni izbori to ne pokazuju - rekla je Kija, i istakla da ju je njena emotivnost u prošlosti dosta koštala.

- Jako sam emotivna osoba, umem često da se rasplačem, kako zbog sebe, tako zbog drugih. Velika mana mi je to što umem da trpim i onda se samo u jednom trenutku izvrištim i isplačem negde u parkiranom automobilu. Upravo sam zbog stvari koje sam skupljala u sebi i imala zdravstvenih problema koji su sada, srećom, nestali. Bila sam nedavno na kontroli kod onkologa, sve je kako treba i jako sam srećna zbog toga. Ovom prilikom apelujem na sve žene da redovno rade ginekološke preglede, pomalo sam ljuta na sebe što sam ovo sebi dozvolila - zaključila je Kija za pomenuti list.

