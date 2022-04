KAD ČARŠIJA BRUJI DA TE ŽENA VARA SA VLASNIKOM KLUBA Bio je to ispit za Sandru i Milana Kalinića a njegove REČI i danas ODZVANJAJU

Dugi niz godina brak Milana Kalinića opisivao se isključivo epitetima skladan, savršen, lep, harmoničan, jedan u milion, nesvakidašnji. Zapravo, tako je bilo sve dok se u medijima nije pojavila priča da ga je supruga Sandra prevarila sa vlasnikom jednog prestoničkog kluba. Brojni hvalospevi, koji se tiču glumčevog odnosa sa ženom, u očima javnosti u tom momentu pali su u vodu, iako niko, ama baš niko sa sigurnošću nije mogao da tvrdi da se neverstvo zaista dogodilo.

Tih dana se verovalo da će brojne spekulacije i otpužujući naslovi po portalima na Sandrin račun razoriti Kalinićevu zajednicu, međutim, uprkos zlim jezicima i komentarima to se nije dogodilo.

- Glupo mi je da mislim na to i da komentarišem. To su budalaštine! Ljudi su ljubomorni na naš brak i pišu gluposti. Veću budalaštinu u svom životu nisam pročitao - rekao je tada Milan za Kurir.

Milan i Sandra nedavno su obeležili 16. godinu od venčanja, čime se glumac pohvalio na "Instagramu", a da mu pomenuta trzavica nije ni prva ni poslednja u braku može se zaključiti na osnovu njegovih ranijih izjava.

foto: Damir Dervišagić

- Naravno, bilo je i vrlo teških sekundi, ali zbog onih lepih svaku bih ponovio. Ko bi rekao da to kaže neko ko je, svojevremeno, tvrdio da je brak “nenormalna pojava”… Isto govorim i danas, ali mnogo je toga na šta smo naučeni. Ne idemo goli ulicom jer smo naučeni da to ne radimo, mada je našim dalekim precima to bilo normalno. Kada sa više aspekata posmatraš brak, dolaziš do zaključka da to nije nešto što nam je blisko, pogotovo muškarcima. Da mi nije ovako kako jeste i da, pre svega, u Sandri nemam prijatelja, odavno bih se vratio „muškoj prirodi“. S druge strane, misleća smo bića, socijalna, znamo da svoje nagone dovedemo u red, pa radimo i ono što se kosi sa iskonskim porivima. Na početku, kada smo se Sandra i ja "muvali", nisam tada mogao da znam kakav je čovek. Sada, kada je prošlo mnogo godina, srećan sam što pored sebe imam pravog prijatelja, odličnu majku svojoj deci. Posebno me iznenađuje kakav odnos ima sa mojom porodicom. Ima osećaj da moja majka trenutno više voli Sandru, nego mene. Sa druge strane, i ja se odlično slažem sa njenom porodicom - kazao je svojevremeno Milan, pa otkrio tajnu svog 16. godina dugog i turbulentnog braka.

- Pitaju me šta je tajna. Evo ovo, kad se posle 16 godina sa vama i dalje ovako smeje. To je TAJNA - napisao je ispod fotografije, objavljene baš povodom godišnjice.

kurir.rs/Story

