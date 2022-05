OVAKO SU SE UPOZNALI ISAK ŠABANOVIĆ I MLADENOVIĆKA! Evo kada su sevnule prve varnice, pevač bio ŠOKIRAN kad ga je pitala ovo!

Isak Šabanović i Aleksandra Mladenović su otkrili kako je došlo do upoznavanja, ali i kada su sevnule prve varnice.

- Došao sam na jednu njenu svirku, tad sam je prvi put video uživo. Znao sam i ko je i šta je, ali nisam prišao, bilo me je blam da priđem prvi, iskreno. Dolazi obezbeđenje do mene i kaže mi: "Pita te Aleksandra da li hoćeš da dođeš do otpevaš jednu pesmu", ja sam bio šokiran: "Koga pita? Mene?!", i onda sam otišao da otpevam - otkriva Šabanović, a onda se ubacila i Aleksandra:

foto: Printskrin / Magazin in

- On je došao u bekstejdž da se upoznamo i onda nakon te večeri smo se sreli na jednom snimanju, a posle toga i na jednoj svadbi - dodala je Mladenovićeva.

- Pa dobro, ali kad su počele varnice - upitala je Sanja Đorđević svoju koleginicu.

- Još na tom snimanju su počele varnice... Neka kaže on - zagonetno se smeškala mlada pevačica.

- Jao... Pa, malo mi je glupo - rekao je Isak stidljivo i kroz smeh u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen/Magazin In

