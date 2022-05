GODINAMA SE PRIČALO DA JE MAJKL DŽEKSON MUVAO EKSTRA NENU: Tada je predstavljala Srbiju na Evroviziji, a sad otkrila šta je istina

Godinama se u medijima spekulisalo da je na našu legendarnu pevačicu Snežanu Berić poznatiju kao Ekstra Nenu, svojevremeno oko bacio čuveni kralj popa pokojni Majkl Džekson.

Pričalo se da je on toliko odlepio za njom da joj je ustupio svog vozača i nekoliko telohranitelja tokom takmičenja za pesmu Evrovizije u Malmeu.

Ekstra Nena je te 1992. godine predstavljala Jugoslaviju na Evroviziji. Bila je najzapaženiji izvođač, ali zbog politike nije prošla slavno na ovoj manifestaciji. Zauzela je 13. mesto, a pričalo se da je osvojila simpatije tada najveće muzičke zvezde na svetu. Kako je i sama pričala po povratku s takmičenja u Malmeu, osam dana je uživala u pažnji koju su je poklonili saradnici Majkla Džeksona po njegovoj naredbi.

foto: Profimedia

Oni su se tada zatekli u Švedskoj, videli Nenu i odmah obavestili muzičara. Pričalo se da se Majkl oduševio kada je video Neninu fotografiju, a pevačica sada otkriva istinu:

- Nikada nisam izgovorila da mi se udvarao! Ja imam ozbiljnu karijeru. Bila sam na Evroviziji i to je suština, a pošto sam bila najzapaženija na takmičenju kao umetnik u tom vremenu, ja sam dobila limuzinu u ime Majkla Džeksona koja će da me vozi tamo mesec dana, pošto je tamo njegov agent radio u Malmeu i jer sam bila najzapaženija i najpopularnija. A to što je uticala politika, pa smo bili na 12. ili 13. mestu to je druga priča. Glupo je da se posle ovako velike karijere bavimo tako trivijalnim stvarima. Da sam pobedila te godine, dobila bih mnogo više pažnje, ali bio je rat tako da tri tačke. To je bilo pre 30 godina - zaključila je Ekstra Nena.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

02:59 POZNATA PEVAČICA POBEGLA U ITALIJU ZBOG PROSTITUCIJE! Vanja Bulić nikad oštrije: Ona nije elitna, ona je JADNICA