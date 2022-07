SUZANA MANČIĆ PRIZNALA KAKO SE SIMEON SLAŽE SA NJENOM DECOM: Otišla sa ćerkama u Grčku, a ovako se ponaša grčki biznismen!

Pevačica Suzana Mančić već dugi niz godina uživa u ljubavi sa grčkim biznismenom Simeonom.

Svaki slobodan trenutak koristi da provede sa njim te je tako i ove godine, na samom početku leta pobegla sa ćerkama i sestrom u toplije krajeve.

- Ovo je moje parče raja. Tu sam sa ćerkama, njihovom drugaricom i mojom sestrom od ujaka. Baš smo jedna složna družina! Simeon se odlično slaže sa mojim ćerkama, što mi je veoma bitno, ali je i veliki autoritet. Često provodimo odmor zajedno, ali ovoga puta će za njega letovanje početi tek u avgustu - istakla je Suzana.

Prepoznatljiva po svom humoru i mladalačkoj energiji, gde god da se nađe Suzana se odlično zabavi te joj nisu strane ni brojne smešne situacije i van granica naše zemlje.

- Kada sam u Grčkoj često srećem naše ljude i uvek im se obradujem. Danas se zaustavlja automobil sa našom registracijom i čovek me pita za put do neke plaže. Malo smo proćaskali i ja im pokažem gde da skrenu, a mlad čovek za volanom gleda me i kaže "Vi ste meni nešto poznati, ličite mi na nekoga", a ja mu odgovorim šeretski "Na Suzanu Mančić!", a on će meni na to "Ne, vi ste Neda Ukraden" (smeh) - ispričala je voditeljka.

Iako uživa u odmoru i smeštaju nadomak obale, Suzana i tokom vrelih dana ne beži od kuhinje te svoje najmilije svakodnevno počasti dobrim obrokom.

- Pa zna se da sam ja glavna kuvarica tokom leta! Ne ide mi se baš svak dan na plažu, tako da volim da ih niznenadim ručkom kada se vrate sa kupanja. Rerna nam je stalno uključena s obzirom na to da je moja sestra specijalista za kolače. Teško je odoleti dobrom zalogaju i vratiti se u Beograd sa vitko figurom. Život nije bajka (smeh) - našalila se Suzana.

