ZABORAVITE BUDALE KOJE VAS NAZIVAJU PARADAJZ TURISTIMA! Sloba Radanović se oglasio sa mora i poslao JAKU PORUKU! (FOTO)

Pevač Sloba Radanović objavio je fotografiju sa mora i tom prilikom poslao poruku svojim pratiocima.

- Uživajte na moru, provedite se kako god znate i umete... Nije bitno gde ste smešteni, šta jedete, da li ste u hotelu sa 5 zvezdica ili na plaži, kako pametnjakovići kažu i jedete paštetu i paradajz. More je more, pesak je pesak, voda je voda... Svakome isti. I sve je to od Boga, ne od nas. - započeo je Sloba, pa dodao:

- Ako ste uspeli svoju decu da odvedete na more ove godine, vi ste super roditelji, makar pasli travu. Zaboravite budale koje vas nazivaju paradajz turistima.

- Verovatno svoje probleme zaboravljaju obraćajući pažnju na vas. Samo uživajte u suncu i mirisu mora... Na kraju krajeva... I ovaj iz hotela sa pet zvezdica i ovaj iz smeštaja od 10 evra na kraju će da završe isto. Volim vas i vidimo se na primorju - napisao je Sloba na svom Instagram profilu.

