MAJA I PECA NASTAVLJAJU ODMOR IZ SNOVA! Nakon što se Marinkovićeva vratila u CG, on otkrio šta planira da radi sa ljubavnicom!

Maja Marinković vratila se u Crnu Goru gde letuje sa novim dečkom Petrom Pecom Raspopovićem, kog je preotela najboljoj drugarici Aleksandri Subotić.

Marinkovićeva je dva dana provela u Beogradu gde je došla na rođendan starlete Tijane Ajfon

Maji je kasnio let za Crnu Goru, ali ju je Peca strpjivo čekao na aerodromu.

Kako je Raspopović istakao za Informer, Maja i on će u Crnoj Gori biti do vikenda, nakon čega će svoje putovanje nastaviti na drugoj destinaciji.

- Maja i ja ćemo biti u Crnoj Gori do vikenda, pa ćemo dalje na neku novu destinaciju - otkrio nam je Peca Raspopović.

Podsetimo, nedavno je u medijima isplivala vest da su Peca i Majin otac Taki Marinković navodno obabili razgovor.

- Petar je nazvao Takija, pričali su duže od dva sata, rekao mu je da se on i Maja vole, da su u vezi više meseci, ali i da njegov i Aleksandrin brak nije funkcionisao duži vremenski period. On je Takiju rekao: "Razumem ja tebe skroz, mi smo tolike godine bili prijatelji, šta misliš da me nije bilo sramota da te gledam u oči? Pa jeste, veruj mi da jeste, ali to je ljubav! Volim Maju, nama dvoma je lepo zajedno. Nije Maja kriva što sam ja prevario Aleksandru" - otkrio je izvor "Kurira", pa dodao:

- Peca je rekao Takiju da će on čuvati Maju i da će biti dobar prema njoj. Onda mu je rekao da su njih dvoje odlučili da odu na neku dalju destinaciju. Hoće da budu sami, daleko od medija, ali i i ljudi koji su upućeni u celu aferu. Šta će, Taki je pristao i poslao isti dan Maji pasoš u Crnu Goru. Taki mi je rekao da mu se Petar požalio na ovoliku medijsku pažnju. On nije navikao da se ovoliko piše o njemu, posebno ne na ovaj način. Plaši se da ovo sve može da mu ugrozi i posao, ipak je on ozbiljan investitor, plaši se da će mu ljudi manje verovati posle ovih naslova i da će teže sklapati poslove - zaključio je nedavno izvor za "Kurir".

