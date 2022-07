ŠVALERSKI UGOVOR! MAJIN OTAC TAKI: S devojkama potpisujem sporazum da mogu da ih pipkam, pokazujem u javnosti i da IMAMO S*KS! ŠOK

Do sad neviđeno

Otac Maje Marinković Radomir Marinković Taki sačinio je "švalerksi ugovor", koji su u obavezi da potpišu devojke koje žele druženje sa njim.

Starletin tata nam je dostavio saglasnost stupanja u dobrovoljno neposredno i fleksibilno druženje, koji se nakon potpisivanja overava u sudu, za, kako kaže, "ne daj bože". Na osnovu ovog dokumenta Taki se osigurao da ne odgovora pred nadležnim organima ukoliko se intimno zbliži s nekom devojkom.

- Svojim potpisom dajem saglasnost Radomiru Marinkoviću, zvanim Taki, iz Beograda, da stupanjem u kontakt sa imenovanim omogućavam neposredno i fleskibilno prijateljsko druženje. U sklopu toga se podrazumeva ulazak u ugostiteljske objekte, nesmetano fotografisanje, pružanje verbalne komunikacije, povremene interakcije van prijateljskog okvira u fizičkom smislu, pristanak u ulazak stambenog prostora kod gorepomenutog lica, potencijalnim pojavljivanjem u medijima - stoji u dokumentu.

Tu je i detaljno precizirano šta koja stavka znači:

- Pod terminom verbalna komunikacija misli se na prijateljsko čavrljanje koje obuhvata širok dijapazon tema podobnih za obrazlaganje, nadalje, pod terminom povremena interakcija van prijateljskog okvira u fizičkom smislu podrazumeva se da prilikom naše interakcije dajem u opticaj verovatnoću da me imenovani u okviru mog bezpogovonog pristanka dodirne izvan predviđenih prijateljskih doticaja, seksualnog ili spiritualnog karaktera.

U daljem tekstu je navedena saglasnost imenom i prezimenom i brojem lične karte, kao i svojeručni potpis devojke, ali i mesto i datum pre nego što se overi kod notara.

Taki nam je objasnio zbog čega je prinuđen da od žena traži da potpišu ovu saglasnost.

- Ja sam slobodan čovek, a svaki dan su neke druge cure. Mi se družimo, ne želim neke neprijatnosti. To meni ne treba. Kod mene je sve crno na belo. Nema posle nisam znala ili nisam htela tako. Lepo potpiše ugovor i mirna mi glava. Koja god dođe kod mene u moj dom mora da potpiše ovaj ugovor - izričit je on.

Marinković otkriva i kakav je njegov trenutni emotivni status:

- Ta u koju sam zaljubljen ima novog dečka. Mnogo žena me juri, to ne mogu da vam objasnim. Ja ne znam šta tačno vide u meni, ali ne mogu da se odbranim od žena - zaključuje on.

Iskoristili smo i priliku kada smo ga sreli na proslavi 30. rođendana Tijane Ajfon da prokomentariše vezu svoje ćerke sa njegovim prijateljem Pecom Vijagrom, koji je bio u vanbračnoj zajednici s njihovom prijateljicom Aleksandrom Subotić:

- Znate šta, ja sam poslednjih godina gledao ćerku kako plače, kako je ucveljena, kako je tužna, kako lupa glavom kroz zid i sve smo preživeli, i ja sam propatio uz nju. Eto, desilo se, ljubav je tu jača od svega, važno je da je moja ćerka srećna, a onda sam i ja. Ja sam sa tim gospodinom u najboljem mogućem odnosu. Družili smo se i ja sam odlazio kod njih kući i sa Aleksandrom sam u najboljem odnosu, e sad, ljubav se desila. Ja bih voleo da postanem deda. Peca je u Crnoj Gori, Maja je u Beogradu i non-stop su na vezi - rekao nam je Taki.

Ljiljana Stanišić

