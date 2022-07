KADA MOŽE DA IMA S*KS SA MOJOM ĆERKOM NEKA JE I OŽENI! Taki besan na Maju i druga Pecu, traži OBJAŠNJENJE, oni mu se NE JAVLJAJU!

Radomir Marinković Taki, otac Maje Marinković, i dalje je u šoku nakon saznanja da je njegova ćerka u vezi s Petrom Raspopovićem, zvanim Peca Vijagara, vanbračnim suprugom njene drugarice Aleksandre Subotić. On je razočaran u ćerku, a na Pecu je besan, jer su njih dvojica, kako za Kurir tvrdi izvor blizak porodici Marinković, decenijama prijatelji.

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Taki, koji je blizak sa svojom ćerkom i zajedno s njom je često posećivao Aleksandru i Pecu, nije primetio da su se Maja i Raspopović iza njegovih i Subotićkinih leđa zbližili u ljubavnom smislu. Verovao je da gaje isključivo drugarske odnose jer mu ni na kraj pameti nije bilo da bi njih dvoje ikako mogli da se spoje. Zato sada, kao i Aleksandra, smatra da su ga izdali, ali ono što ga dodatno nervira je to što mu se ćerka uopšte ne javlja na telefon otkako je kao bomba u javnosti eksplodirala ova afera, pa njeno objašnjenje nije čuo. Ni Peca ne želi da razgovara s njim, pa mu ni on ne odgovara na pozive.

foto: Nemanja Nikolić

- Maja se ne javlja ni Takiju na telefon, očajan je. Jako se razočarao u nju - kaže naš izvor i dodaje:

- Najveći problem je što su on i Petar višegodišnji kućni prijatelji. Taki je poludeo jer mu se sve dešavalo iza leđa dok je on mislio da se njih dvoje samo druže. Javio mi se i rekao da uporno pokušava da stupi u kontakt s njima, ali mu se ni Maja ni Peca ne javljaju na telefon i ne odgovaraju na poruke. Na njega je posebno besan. Čak mi je tako ljut i povređen rekao: "E sada, kada može da ima seks s mojom ćerkom i ovo uradi, neka se i oženi njom!" On je ubijen ovim njihovim postupkom. Prosto, čoveku nije moglo da padne na pamet da će neko s kim se druži više decenija da bude intiman s njegovom ćerkom - rekao je za Kurir dobro obavešten izvor blizak Marinkoviću.

foto: Pink.rs, Printscreen/Instagram

On ističe da se Taki pojavio na žurki povodom završetka "Zadruge 5" iz poštovanja prema produkciji rijalitija i Pink televiziji, iako bi najradije izbegavao susret s ljudima. Svi ga pitaju o sramnom postupku njegove ćerke, koja je drugarici preotela muža, a on ne želi previše da priča o tome, naročito jer još nije dobio njihovo objašnjenje.

foto: Printscreen YouTube

- Taki ne može da se pomiri sa ovim jer je i on zajedno s Majom išao kod Petra i Aleksandre u Novi Sad. Ne misli samo javnost da je Majina i Pecina veza bolesna, i sam Taki se slaže da je cela situacija nenormalna, ali čini se kao da se potajno nada da će dobiti neko objašnjenje od ćerke i Petra - završava naš izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Mi smo sreli Takija na zabavi u Šimanovcima, ali on nije želeo previše da priča o ćerkinoj novoj aferi. Potvrdio je da se još uvek nije čuo s njom. Na naše pitanje kako je, rekao je:

- Dobro veče, nije loše, biće dobro. Nisam se čuo s Majom, niti znam gde je ni šta se sve desilo. Zato što se tiče toga ne mogu vam ništa reći. Imate Majin broj telefona pa možete nju pozvati. Meni se dva dana nije javila. Ni Peca mi se nije javio, tako da ne mogu da pričam o tome, ne znam o čemu se radi. Dok ne čujem njihovu stranu priče, da vidim šta njih dvoje imaju da mi kažu, ne mogu ništa da komentarišem - rekao je Taki i dodao da se čuo sa Aleksandrom.

foto: Nemanja Nikolić

- Pričao sam s Aleksandrom, o njoj imam najlepše mišljenje, ne mogu o njoj ništa ružno da kažem. Mi smo veliki prijatelji - priznao je Marinković, a na naše pitanje kao čija podrška je došao na žurku, kao iz topa je rekao: "Maje Marinković."

- I posle svega tata je uz nju - završio je Taki, na čijem licu se vidi da je razočaran.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

01:31 Taki o Majinoj aferi sa Subotičkinim mužem