NIKO NE ZNA ZA TALENAT KOJI IMA SALE TROPIKO! Otac pokušao da ga nagovori da ide na FOLKLOR, a on naučio OVO! Sad otkrio tajnu

Aleksandar Cvetković (Sale Tropiko) rođen je u Leskovcu gde i proveo svoje detinjstvo, a kao i većina dečaka voleo je sport igrao košarku za svoju školu.

Uprkos velikoj želji talentu, kada je trebao da pređe u klub koji bi ga usmerio ka profesionalnoj karijeri rekli su mu da nije dovoljno visok i tada je odlučio da će taj sport ostati njegov hobi.

Ipak, njegovi roditelji želeli su da ga preusmere na follklor kojim su se i oni bavili, a kada je otišao na probni čas desio se preokret.

- Ja sam striktno bio protiv toga, kako to nije za mene, oni se svi drže, oni svi harmonike, oni svi ju, ju, marame... Nekako se nisam video u tome. Tata me je odveo u KUD "Abrašević", ja gledam i onako znaš kad je nešto protiv tebe ne možeš rekao sam da moram do toaleta - počeo je priču Sale koji nije očekivao da će mu se upravo tada dogoditi jedna neočekivana situacija.

- To je bio sudbonosni trenutak. Ja čujem neku muziku, nešto je bilo što je tada bilo popularno i aktuelno, neki ritam, a tu je bio dens hip-hop i ja dolazim i vidim kako su svi kul u trenerkama igraju onaj korak stepovanje i vraćam se dole gde je bio tata i kažem da ja ne mogu i nateram ga da mu pokažem šta sam video i on me upisao u to i ja i dan danas gajim tu igru - prisetio se svojevremno u emisiji "Iz Profila".

