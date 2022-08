JOVANA JEREMIĆ JAVNO APELOVALA NA SUGRAĐANE! Hit izjava voditeljke: Ne podnosim histeriju, tada znam da budem jako NEZGODNA! FOTO

Voditeljka Jovana Jeremić uputila je apel na društvenoj mreži Instagram ljudima koji se nalaze u njenom okruženju da ne reaguju na nju kao na zvezdu.

Kako kaže, smeta joj što ljudi reaguju burno kada je ugledaju na nekom javnom mestu.

- Apelujem na ljude u prodavnicama hrane, restoranima, apotekama, svi prodavci da ne padaju u trans kada ih pozovem za uslugu koju uredno plaćam. Ja sam normalna osoba. Jedna od vas. Ako želite da se osećam lepo, uslužite me kao čoveka, ne kao "Jovana Jeremić" jer to počinje ozbiljno da me opterećuje! Ne podnosim histeriju i padanje u trans. Tada znam da budem jako nezgodna i negativna! Hvala na razumevanju jer i ja sam samo Čovek! - napisala je voditeljka u svojoj objavi.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

17:08 Jovana Jeremić 4 sata davala iskaz policiji zbog pretnje Belivukovog čoveka