NE ZNAM ŠTO SAM SE I RAZVODILA! Dara Bubamara bez dlake o bivšem mužu, sinu, a onda se dotakla MLAĐIH muškaraca!

Radojka Adžić, naša Dara Bubamara, dala je sve od sebe da njen porodični život ne trpi zbog prevelikih poslovnih obaveza.

Oseća se veoma mladom, radi na svom izgledu, ne troši novac koliko drugi pričaju, obožava more, a loši ljudi je pokreću da bude još jača. Najviše priča o sinu i bivšem mužu, koji su joj na prvom mestu u životu. Prošle godine doživela je tragediju zbog smrti oca, ali je našla način da odboluje i krene dalje uz podršku bivšeg muža Milana Kesića.

Ko je s Konstantinom kada toliko radite?

Kosta je moj najveći uspeh u životu. Već dve godine ide u englesku školu u Beogradu, govori engleski, francuski i španski. Volim što ima srpski i francuski pasoš. Jako sam dobro organizovana što se tiče sina. Bili smo u Turskoj na moru, pa je sa tatom išao u Crnu Goru, a sreli smo se u Banjaluci, odakle je išao u Bosansko Grahovo da vozi kvadove. Tamo su mu živeli baka i deka po ocu. Moj Milan ima veliku familiju, tako da je Kosta sada sa njima, uživa.

O bivšem mužu govorite s velikim poštovanjem.

Milan i ja jako lepo funkcionišemo, 99 odsto brakova ne živi dobro kao nas dvoje iako nismo u braku. On mi je najveći prijatelj, i ja njemu. Ne znam ni zašto smo se razvodili kad tako lepo živimo. Njegovi roditelji su me obožavali, kao što su i moji njega. Prošle godine imali smo tragedije. Preminuo je moj otac, a Milanu i otac i majka. Ipak, u tom bolu smo bili zajedno. I živimo za našu porodicu, ona nam je sve. Planove pravim po njima.

Kakav je Kosta po karakteru?

Izrastao je u lepog, dobrog i vaspitanog dečaka, koji nije bahat, već je skroman. Nema na koga ni da bude iskvaren. Dobar je đak, ide na treninge... Kažem često da više trenira nego Ronaldo u njegovo vreme, ha-ha. Ide na vaterpolo, atletiku, sportskog je duha. Često mi govori: "Mama, hoću da uspem zbog tebe i tate!" Želi da postane slavan fudbaler.

Kako ga vaspitavate?

Bukvalno onako kako su mene vaspitavali tata i mama. Bila sam tatina princeza, nikada nije glas podigao na mene. A i ja sam takav tip - ako si sa mnom lepo, ja sam ti još bolja. Ako hoćeš na silu, dobiješ kontru. Takav je i Kosta. Njemu sam kao drugarica, puno pričamo, dosta je zreo. Milan je malo stroži, ali mi se to sviđa, neka neko bude autoritet.

Jedinac je, ispunjavate li mu sve želje?

Kosta je dete koje ništa ne traži. A sve ima. Kupili smo mu najbolji kompjuter u regionu, a on kaže: "Joj, mama, nije trebalo". Sami mu kupujemo, smatrajući da mu treba. Ali on nije hteo ni novi telefon, ni slučajno, bio je zadovoljan onim koji ima. Često se i posvađamo. Preti da će pokloniti drugu ono što mu kupimo bez njegove želje.

Kosta je skroman, ali vi sebi prilično kupujete. Zbog čega volite skupe firmirane stvari?

Rođena sam u radničkoj porodici i mogu da se vozim u "fići" i u najskupljem autu. Nemam problem što se tiče psihe. Ne pijem, ne drogiram se, ne izlazim. Volim putovanja. Preteruje se sa pisanjem o mojoj garderobi. Koliko imam mogućnosti - i ne kupujem mnogo! Ali to je moj posao, publika sve vidi. Više nisu bitni pesma, glas, nastup - to se podrazumeva. Danas sve mora da bude u fulu. Ljudi vole da znaju kako živiš, s kim se družiš, kakva kola voziš, šta pričaš, kako se ponašaš... Mene vole zbog nekih provala u emisijama, prave mimove, citiraju me. Brzo se živi. Ono što obučem na nastupu u Makedoniji, ne mogu sutra u Sarajevu. Sve se vidi na internetu.

Kako prevazilazite teške trenutke?

Ja sam ti neko čudo što se tiče svakodnevnih problema, ljubavnih, drugarskih, poslovnih. Bukvalno mi treba jedan dan da nešto shvatim i sutra se probudim kao da ništa nije bilo. Glava je magnet koji privlači sve. Brzo se regenerišem i dođem sebi. Šibam, šamaram, idem dalje. Čak me loši ljudi i pokrenu da budem jača. Za šta je nekom potrebna godina, meni treba dan.

Ima li muka koje ne prođu za dan?

Što se tiče gubitka majke pre deset godina, bilo mi je tragično. Ali tu su bili malo dete, porodica, posao, Pariz, Novi Sad... Nekako sam lakše podnela. Međutim, kada sam prošlog septembra izgubila oca, to je bilo strašno. Otac i ja imali smo neverovatnu, neraskidivu vezu. Bukvalno sam se povukla u sebe i prijala mi je samo samoća. Trebalo mi je dugo da se pomirim sa tim gubitkom. Tata je imao 79 godina i nekako nije više želeo da živi. Nije mogao da podnese samoću, bez obzira na to što smo brat i ja bili stalno sa njim.

Jedan stih u vašoj novoj pesmi glasi: "Za takve kao ja treba hrabrosti". Da li je tačno?

Treba! Jaka sam ličnost, popularna i svaki moj partner je na meti ljubomornih drugih momaka, novinara... Javna sam ličnost i to ne može da se izbegne.

Kakvi vam muškarci najviše prijaju - vršnjaci, stariji, mlađi?

Milan je jedini muškarac koji je moje godište. Svi ostali sa kojima sam bila su mnogo mlađi, zato što sam i ja poslednjih godina po energiji veoma mlada. Ipak, nikada se nisam odlučila da se ponovo udam i rađam. Bilo je tu ljubavi, ali su mi Kosta i Milan uvek na prvom mestu. Čim vidim da je veza postala preozbiljna, ja pobegnem, ha-ha!

Svakodnevno se piše i o vašim promenama fizičkog izgleda, estetskim zahvatima.

Vodim računa o sebi. Malo dijete, sređujem lice... Sve svetske zvezde to rade. Ili se baviš ovim poslom u fulu, ili se ne baviš. Ima pevačica koje bi više postigle da su smršale, sredile lice, imale više snage. Publika to prepozna i neće ni da ide da ih gleda. Ne voli one koji ne ulažu u sebe. O meni opet preteruju i kad je reč o operacijama i ciframa. Ne krijem da jesam ulagala u sebe. Ali džabe to sve kada moja energija zapravo pokida! Najviše radim na pozitivnoj energiji, a ona se dobija tako što radim samo ono što želim! Imam strašno mnogo samopouzdanja. Ljudi vole moju ludu dobru energiju. Kosta mi kaže: "Mama, znaš li zašto tebe vole? Zato što si jedna duša!"

