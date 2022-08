ODRASLA BEZ OCA: Mirki Vasiljević je ON nadomestio mušku figuru u porodici, a ove DETALJE o njemu niko nije ZNAO!

Malo ko je znao da je glumica Mirka Vasiljević odrastala bez oca, a mušku figuru u porodici nadomestio je teča.

Poznato je da se Mirka retko pojavljuje u javnosti, kao i da kada to uradi, uglavnom joj je cilj da priča iz ugla glumice, dok privatan život drži podalje od svetla reflektora.

Ipak, svojevremeno je iznenadila mnoge kada se dotakla svog odrastanja bez oca. Pored majke Mirjane koja joj je bezuslovna podrška u svemu što radi, Mirka je pojašnjavajući ovu činjenicu istakla da joj muške figure u porodici nikada nije manjkalo.

Inače, svi u užoj porodici „dele" početno slovo imena. Ime pokojnog oca glumice bilo je Mirko.

-To su neke teme o kojima stvarno nikada nisam pričala u medijima. Uvek sam se trudila da moje pojavljivanje bude zbog posla. Nikada nisam delila te porodične stvari. Vezana sam za teču, deku, do skoro i deku sa tatine strane koji je preminuo. Dosta imamo tih jakih muških figura u porodici za koje sam vezana. Takođe, učitelj od prvog do četvrtog razreda mi je mnogo značio. Tako da nisu manjkale te neke muške figure u mom životu - naglasila je Mirka svojevremeno gostujući u emisiji „Rada sam".

