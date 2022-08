LEPU BRENU SAM KREIRALA ZA PUBLIKU, JA SAM OBIČNA ŽENA: Pevačica se ovako ponaša kad se kamere ugase, jedno je čini uvek MLADOM

Pevačica Lepa Brena je posle brojnih koncerata odlučila da napuni baterije, pa je tako otišla na zasluženi odmor.

Kako se da videti na njenom Instagram profilu, ona na svojoj jahti uživa sa porodicom, a kako je sada izjavila, tokom celog avgusta je isplanirala da odmara.

- Mislim da sam to zaslužila posle četrdeset godina ovog predanog, veoma ozbiljnog i profesionalnog rada. Da budem presrećna na svom koncertu i da podelim tu svoju emociju sa publikom. Zaista uživam više nego ikada u svom životu! Dobro sam organizovana, kao što se i vidi, volim malo da putujem i da se odmorim sa drugaricama, familijom, Bobom, decom i prijateljima. Ipak, isto tako volim i da radim jer mi se čini da sve što je preko deset dana odmaranja, da mogu da izgubim dobru kondiciju, tako da sam se i ovog leta organizovala da radim malo više, pa neka avgust bude za odmor - rekla je Brena i zatim se osvrnula na svoj život van scene, i za sebe tvrdi da je, kada se ugase reflektori, jedna sasvim obična i normalna žena.

- Ja sam svugde van koncerata jedna sasvim obična i jednostavna žena. Moram da priznam da je Lepa Brena nešto što sam kreirala i što poklanjam svojoj publici, a ono što sam ja u mom domu sa porodicom i kada nisam Lepa Brena, to je jedna normalna i obična žena koja se druži sa svojim drugaricama, sa familijom i rodbinom. Upravo taj balans je veoma bitan i nešto što je krucijalno u životu svakog umetnika - rekla je ona za "Grand Online".

Brena je govorila i o svetskim zvezdama i o tome šta ih sve povezuje:

- Robert De Niro, Šeron Stoun, Tina Tarner, Rod Stjuart koji je u 76. godini operisao svoja kolena, trenira i sada radi jednu veliku američku turneju. Šer, koja ima 76. godina i koja uporno radi u Vegasu koncerte. Selin Dion je naravno mnogo mlađa, da ne pričamo o nekim našim kolegama koji su stariji, da ne spominjem sad njihove godine. Mislim da pravi umetnici nemaju rok trajanja, pravi umetnici su ljudi koji su stvarali nešto 40 ili 50 godina, to je ono što publika voli, poštuje i ono što se prepoznaje. To je ono što pravi umetnci neguju kod svoje publike, a to je ljubav! Na neki način, tradicija onoga što smo radili i jedno veliko poštovanje. Mislim da mi bez obzira na sve naše bore, godine i kilograme, mi starimo kao i svi ljudi, međutim ta ljubav koju mi dobijamo od publike je nešto što nas toliko drži i čini mladim u srcu.

Za kraj se Lepa Brena osvrnula i na njihov porodični biznis - proizvodnju roze vina, za koji je većinom zaslužan njen suprug Slobodan Boba Živojinović.

- Njegova ljubav prema toj vrsti vina je rezultirala jednim fantastičnim proizvodom koji ćemo sve više promovisati. Kako je široka moja pesma i dokle je došla, nadam se da će stići i naš porodični proizvod - rekla je Lepa Brena.

