SUZANA MANČIĆ POKAZALA SESTRU: Pozirale nasmejane na Avali, svi im pisali kako LIČE, a onda voditeljka OBJASNILA OVO!

Voditeljka Suzana Mančić jednom prilikom pokazala je svoju sestru na društvenim mrežama.

Ona je na Instagram objavila fotografiju na kojoj pozira sa ženom koja je nepoznata javnosti, a pozirale su na Avali.

Voditeljka je u komentarima, malo nakon što je objavila sliku, pojasnila da joj to nije rođena sestra.

"Ja jesam jedinica. Sestra ne mora biti rođena… Može i od tetke, i od ujaka...", napisala je tada.

Podsetimo, voditeljka Suzana Mančić dugi niz godina uživa u srećnom is kladnom braku sa Simeonom Ocomokosom. Pomenuti par svoju ljubav održavaju na relaciji Beograd - Atina, no pre nego što je svoje srce poklonila Simeonu, Suzana je imala još jedan brak i to sa nekadašnjim članom grupe sedmorica mladih, Nebojšom Kunićem.

Razvod Suzane Mančić i Nebojše Kunića 1997. godine ipak nije bio kraj njihovog odnosa. Suzana ne krije da sa bivšim suprugom zbog svojih ćerki i danas ima dobar odnos.

