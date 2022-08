LJUBAV IDE PREKO STOMAKA! Suzana Mančić otkrila šta sprema svom Simketu: NJEGOV KOMENTAR NA NJENO JELO NASMEJAO SVE!

Čuvena lepotica Suzana Mančić uključila se iz Grčke direktno u program Krurir televizije, gde je voditeljkama "Pusla Srbije" Anastasiji Čanović i Milici Marković otkrila kako provodi vreme sa svojim suprugom, grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom.

Suzana sve svoje slobodno vreme provodi na moru, a kako kaže, nije vična kuvarica, ali svog supruga ume da iznenadi specijalitetom od povrća.

foto: Kurir televizija

- Ovo je jedina prilika kada smo zajedno od jutra do mraka. Podsećamo se na neke male nežnosti, mi smo jako dugo zajedno. Volimo da popijemo kafu zajedno, da čitamo zajedno. Ponekad i skuvam, pa mi on kaže "Mancic, ovo si odlično skuvala". Živimo jedan sasvim opušten i normalan život, koga smo željni - kaže Suzana Mančić kroz smeh, koja je otkrila da svom mužu najviše voli da spremi jelo koje je naučila od jedne none u Dalmaciji i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Jelo je jako prijatno za ove vruće dane. Potrebno je tikvice, paradajz, beli luk i celer. Sve to naseckate, bacite u šerpu, nalijete vodom i posle sat vremena imate ukusan obrok - otkrila je Suzana Mančić.

Kurir.rs

