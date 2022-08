ZONJIĆKA NAZVALA DALILU TRUDNICOM! Marijana se izlanula dok je snimala Dragojevićku, zaintrigirala sve na mrežama! (VIDEO)

Bivša zadrugarka Marijana Zonjić koja je postala najbolja drugarica Dalile Dragojević, pa čak i žive zajedno, iznenadila je mnoge objavom na Instagramu.

Naime, Marijana je sa drugaricama večerala picu, pa izjavila nešto što je zaintrigiralo pratioce na društvenim mrežama.

"Pogledajte kakvu sam večeru spremila za Dakicu. Evo je trudnica broj dva, a evo je trudnica broj jedan", pričala je Marijana i nije objasnila da li je u pitanju samo šala.

Inače, Dalila ima novog dečka koga krije od očiju javnosti.

"Ja još nisam spremna ni za vezu, a on hoće sve sa mnom! Želi da se oženi! Pitala sam ga: "Da li si svestan da sam tek izašla iz braka? Ne ide to tako..." Ali on se zaljubio, odlepio je! A ja još nisam, mada su počeli da se stvaraju leptirići... Mnogo mi je lepo s njim, ali neću još da se u javnosti pojavljujemo zajedno", rekla je ona nedavno.

