DALILA ŽICKALA PARE OD FANOVA! Molila ih da joj daju 1.000 € do prvog, kad su tražili da im vrati novac, silno se OBRUKALA!

Dalila Dragojević navodno je žickala novac od svojih fanova! Vicešampionka "Zadruge" molila je grupe podrške da joj daju 1.000 evra, jer posle rijalitija nije imala ni dinara u džepu.

- Kad je izašla iz "Zadruge", Dalila je čekala neko vreme da joj Pink uplati honorar. U tom periodu je kukala svojim fan-grupama da nema novca! Pisala im je: "Ljudi, dajte mi makar 1.000 evra da premostim do 1. avgusta, tada dobijam honorar. Ako treba, vratiću vam novac..." Oni su se sažalili na nju, organizovali se i uplatili joj 1.000 evra na račun - priča jedna od žena iz te grupe, koja je želela da ostane anonimna, a prenosi Informer.

Prema njenim rečima, pojedini Dalilini fanovi su se iznervirali kad su shvatili da ih je molila za pare, a sada uživa u luksuzu:

- Jao, kad smo videli te bahanalije na moru, poludeli smo! Svaku noć je izlazila, pila alkohol, provodila se na nastupima Ace Lukasa, Teodore Džehverović... Preko dana je bila na najskupljim plažama... Pojedinci su joj tada pisali da vrati novac, ali ona ih je odmah blokirala na društvenim mrežama! Sramota!

I dok luduje po celu noć uz skupoceni šampanjac "moet" po Crnoj Gori i Hrvatskoj, Dalila poručuje da joj ne pada na pamet da vrati pare koje je uzela.

- Dali su mi 1.000 evra, pa šta?! Trebao mi je novac, jer sam posle "Zadruge" neko vreme čekala honorar. Ne pada mi na pamet ikome da vraćam pare! Uzela sam i ne zanima me. Sve ovo što sada trošim zaradila sam u rijalitiju - rekla je starleta u emisiji "Narod pita".

Na pitanje da li je možda finansira novi dečko, kog oslovljava sa Gringo i koga krije od javnosti, odgovara:

- Ne! Njegov novac je njegov. Bili smo zajedno na moru u Hrvatskoj. Dejan je čak poslao neke svoje fanove iz Hrvatske da me fotkaju s njim. Strašno je čime se sve ljudi bave. Ne znam što me ne ostavi na miru. Izjavio je da nisam promenila prezime jer mu teram inat. Eto, iz inata ću do kraja života da se prezivam Dragojević!

Ona se osvrnula i na priče da je bosanski muzičar Buba Koreli odlepio za njom, pošto je bila na njegovom i Jalinom nastupu u Crnoj Gori.

- Buba mi šalje poruke, ali one nisu za javnost. Ne bih baš da otkrivam šta mi piše... Reći ću samo da smo u super odnosima - ispričala je Dalila.

