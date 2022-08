NIKO NIJE ZNAO DA JE ON SIN ALKE VUICE: Od majke nasledio talenat za muziku, studirao u Londonu, a evo kako izgleda! (FOTO)

Pevačica Alka Vuica smatra se jednom od najzanimljivijih pevačica na ovim prostorima, ali njena najvažnija uloga jeste uloga majke.

Sin Alke Vuice, Arijan kojeg je dobila u vezi sa Vukom Veličković, poznatijem pod umetničkim imenom Vuk Vidor, imao je od koga da nasledi muzičke gene.

Naslednik Alke Vuice se poput nje bavi muzikom. On je sve uspešniji di-džej i muzički porducent. Drugoj profesiji posvetio se nakon studija u Londonu, a studiranje u britanskoj prestonici donelo mu je poznanstvo sa Sajmonom Le Bonom, frontmenom grupe "Duran Duran" u čijem domu je živeo određeno vreme.

Arijan koji je muzičkoj javnosti poznat pod imenom Strapazoot, član je dva uspešna muzička sastava. I dok se njegova majka godinama bavila pop muzikom, njegov odabir je hip-hop i rep muzika.

Arijan je najčešće u centru pažnje upravo zbog svoje muzičke karijere, međutim dospeo je u žižu javnosti i nakon "sukoba" njegove majke i Vlatke Pokos, koja je u svojoj knjizi o pevačici pisala na nimalo pohvalan način. Arijan je o majci uvek govori u superlativu i smatra je svojom najvećom podrškom i uzorom.

- Beskrajno je poštujem, samim tim što je samohrana majka. Zahvalan sam joj što me je donela na svet u uslovima koji nisu bili nimalo laki, ali je opet sve učinila da se osećam srećno i da budem tu gde jesam. Čitavog života bila mi je i ostaće uzor, nadasve ljudski i roditeljski. Prema mami sam oduvek osećao ljubav i ponos. Ljubav, jer je ljubav uvek davala i jer sam u njoj plivao. Ko ne zna Alku, ne zna šta je ljubav, ona jednostavno sija iz nje i svima je nesebično deli. Ponos, zato što je uvek bila ponosna i svoja, uspešna, ali i nepotkupljiva - istakao je sin Alke Vuice.

- Nikada joj ništa nije teško. I usred noći da mi spremi palačinke, da priča sa mnom o bilo čemu, da ugosti i poslednjeg gosta kao da je prvi, da spase nečiju vezu od propasti, da priča satima i danima sa nesrećnima, da se bori za ženska prava sa prijateljima, ali i neprijateljima, da piše pesme do jutra i onda me probudi s toplom pitom od sira, da se vrati sa svirke u pet i vozi me u školu ili bilo gde... - pričao je on.

