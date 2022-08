ZNAM MNOGO O NJEMU Maja Marinković ulazi u Zadrugu 6, udarila na Pecu, spomenula njegove POSLOVE, evo kada će sve IZNETI u javnost

Bivša učesnica "Zadruge" Maja Marinković progovorila je o bivšem dečku Peci Raspopoviću, a spremna je i za ulazak u Zadrugu 6.

Kako kaže, svesna je svog dela krivice, a posle raskida sa Pecom oseća se odlično. Ističe da je presudila razlika u godinama.

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

- Bilo bi ružno sa moje strane kada bih pljuvala po nečemu na šta sam sama pristala. Da je bila nemoralna od samog početka, jeste, jer je Aleksandra bila moja bliska drugarica, samim tim snosim deo krivice, naravno... Ali, ljudi se na početku dobro pretvaraju, a onda pokažu svoje pravo lice. Nikada ne možemo da znamo kako će se na kraju završiti neka priča, šta će sutra da nas čeka, šta nosi dan, a šta noć... Naša veza je doživela krah, ja se osećam dobro jer smatram da ništa nisam izgubila. Da je bilo dobro, trajalo bi. Osetila se razlika u godinama koja je skoro dupla - tvrdi Maja.

Marinkovićeva je bez dlake na jeziku progovorila o svim problemima koje je imala u vezi sa Raspopovićem.

- Drugačija interesovanja imamo. Previše posesivnosti... Vi znate da sam ja po prirodi jako ljubomorna, ali ovaj put je bilo zaista obrnuto, jer on mene nije upoznao u biblioteci - znao je kako ja volim da se oblačim, da imam širok krug prijatelja koji su sportisti, javne ličnosti... To vam je kao zlatni kavez. Kažu da sam bila s njim zbog materijalnih stvari - ne, bila sam na prosečnom letovanju koje može da priušti sebi svaki čovek u Srbiji koji ima prosečnu platu. To nisu avioni, kamioni kao što ljudi misle, iako se ljudi naravno bave kojekakvim poslovima, ali o tome ćemo otom potom, ako budu bili bezobrazni. Mislim na njega lično. Za sada ću biti korektna. Odlučila sam da okončam tu vezu, da izađem iz posesivnog odnosa jer dosta je meni moje posesivnosti za života... I ja sam grešila, nisam svetica, ali neke stvari se ne rade tako. Nisu pare sve u životu - ako si mangup, moraš da imaš ludu glavu i m*da. Malo zvuči prosto, ali to sam ja. Ili imaš iks faktor, ili nemaš.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Maja ističe da je ona ta koja je stavila tačku na njihov odnos, a ne on, kako on priča, Takođe, drži ga u šaci i ne krije da će obelodaniti šokantne informacije o njoj, ukoliko je bude dirao.

- Znam svašta o njemu, nisam ništa iznosila. Neću iznositi, ali ako bude udario na mene... Oni vrlo dobro znaju ko sam ja, sa kim imaju posla, ne može posle:"Jao, Maja Marinković, pa nismo znali". Bila sam normalna, ispravna, nisam imala nijedan kiks, nisam izlazila... Bila sam mu potpuno posvećena, ali kada ljudi dođu u srednje godine, pa proživljavaju pubertet... Nemoguće da ne valja jedna, druga, treća devojka... Ako misli da ima sreću kod Aleksandre, neka se vrati, ali posle mene trava ne raste. Kada se ja nekome dogodim u životu, postoji taj krug paćenika i svi se vrate. Ako sam ja toliko loša, gde će?

Sa Aleksandrom Subotić, bivšom prijateljicom, više nema nikakav kontakt, niti će ga imati.

foto: Printscreen

- Nećemo se čuti. Nije da nemam potrebu, o nju sam se ogrešila. Nikada loše neću reći o njoj ništa, jer ona ništa loše meni nije uradila. Da li je ona bila loš čovek prema drugima, to je druga stvar, ali prema meni nije bila. Srce ne bira, ne možeš da biraš u koga ćeš da se zaljubiš, koga ćeš da zavoliš. Pošto su sve sad svetice i fine, pa hoće da se peru preko mene... Mogu da pokušavaju, ali ne mogu da me unište, ja sam neuništiva! Moje dno je na tronu! Aleksandri želim sve najbolje, čak mislim da sam joj pomogla, da sam je spasila.

Ranije nije želela da priča o tome kako je došlo do toga da uplovi u vezu sa Pecom, Subotićkinim mužem, a sada je priznala kako je sve počelo.

- On je načinio prvi korak. U početku sam dosta kulirala jer je bivši dečko moje tadašnje prijateljice, eskivirala sam to, ali počela je da se oseća hemija. Kada sam izašla iz rijalitija, u januaru, tu su već krenule da mi stižu poruke, traje to poprilično. Aleksandra ništa nije sumnjala, a njihov odnos nije bio dobar, nije tu bilo ljubavi. On je meni stalno pričao da nju ne može da gleda očima. Ako nekog ne možeš da gledaš očima, okreneš se i odeš.

Kurir.rs/Pink.rs

