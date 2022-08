JAVNO RASTURILA 2 BRAKA, S*KS PRED KAMERAMA, TUČE I PONIŽENJA! Veze Maje Marinković ŠOKIRALE javnost, živi rijaliti i van Zadruge!

Starleta Maja Marinković i van rijalitija ne prestaje da intrigira javnost. Ona se nedavno našla u centru afere zbog veze sa mužem svoje bivše drugarice Aleksandre Subotić.

Naime, u javnosti se pojavila fotografija na kojoj se Maja kupa u bazenu i ljubi sa Predragom Pecom Raspopovićem, sa kojim je na kraju ipak raskinula. Bivša zadrugarka šokirala je sve kada je preotola partnera nekadašnjoj prijateljici, a sada tvrdi da je ona ta koja je ostavila starijeg biznismena.

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Međutim, Maji inače ovo nije prvi put da rastura nečiji brak, s obzirom da je to učinila i Marku Janjuševiću Janjušu tokom rijalitija. Marinkovićeva se tada bez blama svađala, tukla vodila ljubav i viđala sa Janjušem posle "Zadruge" uprkos tome što ima suprugu i dete.

Janjuš je nedavno na Instagramu objavio pesmu sa inicijalima Majinog imena i prezimena, te su krenule spekulacije da još uvek nije preboleo starletu.

foto: Printscreen/PINK

Pre braka sa Lunom, Marko Miljković imao je aferu sa Majom Marinković za koju je Đoganijeva tek nedavno saznala i navodno, dobila nervni slom. S druge strane, Maja nije želela da ulazi u detalje te veze jer je Miljković, kako kaže, u srećnom braku.

– Istina je, ali ne bih to dalje komentarisala, on je oženjen čovek i u srećnom braku, Lunu gotivim, imale smo neke svađe u Zadruzi, ali to su stare stvari. Želim im sve najlepše u životu i ne mislim ništa loše o njima – rekla je Maja.

foto: Nemanja Nikolić

Na jednoj žurci u rijalitiju “Zadruga”, Marinkovićeva je popila koju više te počela da flertuje sa cimerom Stefanom Karićem. On joj je uporno govorio da ne želi da iskoristi to što je pijana, ali Maja nije odustajala. Kada je videla da je Karić slab na nju, Maja je nastavila da obleće oko njega, a onda je usledio i poljubac. Stefan je sve vreme osuđivao Maju da je ona to namerno uradila.

foto: Nenad Kostić

Kako su domaći mediji prenosili, Maja je nakon raskida sa Janjuševićem otpočela ljubavnu vezu sa Mensurom koji je tada takođe raskinuo svoju vezu sa Minom Vrbaški. Oni su izašli zajedno u provod sa ostalim bivšim zadrugrima, a postavljali su i zajedničke slike na društvene mreže.

foto: Printscreen

U "Zadruzi" je započela odnos i sa Milan Jovanovićem Čorbom, koji je prvi priznao da ima emocije prema njoj. Ona je tada bila u fazi raskida sa Janjušem, ali je ipak pala na Čorbu. Njih dvoje su neretko imali s*ksaulne odnose pred kamerama, ali ni drame i skandali nisu izostali u ovom odnosu.

Maja kasnije, starleta je bila sa Filipom Carem. Čim je ušla u rijaliti, rasturila je njegovu vezu sa Dalilom Dragojević. Njihov odnos bio je veoma turbulentan, a starleta je na kraju i izbačena iz rijalitija zbog njega i ageresivnog ponašanja.

foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

