HVALA TI ŠTO SI ME SMIRILA, UDOSTOJILA, USMERILA... Jovana Jeremić proslavila ćerki 4. rođendan, a njene reči udaraju PRAVO U SRCE

Voditeljka Jovana Jeremić proslavila je 4. rođendan ćerkici Lei, a tim povodom se oglasila na mrežama.

Naime, ona je otputovala u Crnu Goru odakle se i oglasila emotivnom porukom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim:

"Sine, moja diko, snago moja, cvete moj, blago moje, ljubavi moja najveća, dušo moja, ponosu moj, dobroto, lepoto, radosti moja. Proći će ceo život, a majka neće naći prave reči da te njima oslovi. Promeniće se okolnosti. Godišnja doba. Uspesi. Padovi. A majka će i dalje tragati: kojim imenom da te oslovi ne bi li jednom zanavek iskazala svoju ljubav prema tebi. Hvala ti što si me izabrala da ti budem majka. Nema sreće veće za mene. Hvala ti što si me smirila, udostojila, usmerila. Hvala ti što me svakog jutra podsećaš koliko je važno da nastavim dalje, svakog dana-koliko je bitno ne gubiti vreme na ljude i stvari koji ne donose napredak, a svake noći-koliko mogu da podnesem i ponesem. Hvala ti što si me naučila da se ne vezujem za materiju, ali da je stvaram svom snagom. Hvala ti što od mene činiš bolju osobu bez zavisti, čemera, ozlojeđenosti i jada, spremnu da u svakom trenutku pomogne i drugim majkama", napisala je Jovana i dodala:

"Hvala ti što me svojim postojanjem svakog dana opominješ da rešim sve nedovršeno, a važno. Ta svest o trajanju zbog tebe me budi iz sna u 4 sata ujutru da odgovorim na poruke, da završim tekst, napišem temu, ideju... Koju ću kad-tad relizovati... Zbog tebe. I opet, kada sam te, onako uplašena, podbula, sveže isečena, prvi put ugledala u bolnici "Dragiša Mišović", kada su mi te krvavavu, malu, a jaku stavili na grudi dok je rana još bila otvorena, znala sam po tvom dahu na mom vratu da si moja. U svemu. Da me osećaš. Nisi plakala. Samo si se sćućurila uz mene stavivši glavicu na moje rame. Znala si da mi je snaga na izmaku. Ta bliskost je predodredila našu sudbinu. Postoje mnogo majki i ćerki, ali njihovi odnosi nisu tako jaki. Naš je jedinstven. Neraskidiv. Sine moj, neću ceo svoj život iznaći pravu rec, sintagmu, rečenicu, tekst da ti kažem koliko te tvoja majka voli. Kako da te krstim? Koje tanane reči našeg bogatog srpskog jezika da iskoristim ne bi li ti iskazala svu ljubav ovog sveta koju osećam prema tebi?! Kaži mi, kakvo ime da ti dam? Lavice moja, zlato, lane moje, srećan ti 4. rođendan. Hvala ti što postojiš. I opet, ja ću provesti ceo životni vek tražeći lepše, milije, dičnije ime što jos ne ču svet, da njime nazovem svoj rumeni cvet. Tvoja majka", napisala je Jovana.

