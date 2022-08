BIVŠI MUŽ VIKI MITROVIĆ TRAŽI STARATELJSTVO NAD ĆERKOM! Bivša zadrugarka otkrila detalje: Ne dam mu da viđa dete!

Viktorija Mitrović i njen bivši suprug Robert idu na sud jer je on podneo zahtev za starateljstvo nad ćerkom Mirom, ali kako komšije pričaju, ona ne shvata ozbiljno ovu pretnju i sigurna je da joj dete neće biti oduzeto.

Sa druge strane, baba Regina je u velikom strahu i stalno ponavlja da će joj srce pući ako odvedu unuku koju je ona i odgajila.

– Parnica je u toku, on je stvarno pokrenuo postupak kao što je i rekao. Sudimo se oko našeg deteta kome sam trenutno ja staratelj. Ročište je zakazano za septembar, pa ćemo videti. Nemam strah da će mi uzeti dete. Činjenica je da on može dosta toga da iznese, ali zaboravlja da sam ja bila angažovana za rijaliti program, pa sve to može da se tumači na razne načine – da sam folirala, da sam bila plaćena za sve to, što i jeste istina. Svi smo mi tamo zbog nekih para, tako da mu iznošenje tih stvari neće dobro doneti. Dete je malo, a šta god da sam ja tamo uradila, opet sam uz nju – kaže Viki za Svet i dodaje:

– Svako mora da zaradi, ovo je bio moj način. Ja njemu nisam ni davala da viđa dete jer nije plaćao alimentaciju dve godine. A i kad god bi tražio da čuva dete uvek se sve svodilo na to da me moli da se pomirimo. Iz tih razloga sam mu branila da je viđa, ali videćemo šta će biti na sudu. Mislim da ovo sve radi iz inata, ja ga dobro poznajem i znam da on nije u stanju da čuva dete – zaključila je bivša zadrugarka.

