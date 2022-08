VARAĆE TE CELOG ŽIVOTA Dalila Dragojević opasno POTKAČILA Aleksandru, Karađorđe se HITNO oglasio: NISMO SVI ISTI...

Nakon što je drugoplasirana zadrugarka Dalila Dragojević predvidela i ne tako svetlu budućnost nedavno pomirenom paru - Aleksandri Subotić i Predragu Raspopoviću Peci, oglasio se i Karađorđe Subotić.

foto: Printscreen/Instagram

- Peca će varati Aleksandru celog života, nije važno da li će to uraditi sa Majom ili s nekom drugom devojkom. Ona treba da uči na mojim greškama! Filipu Caru sam opraštala prevare, a on me je iznova varao. Nema tu budućnosti - poručila je Dalila.

foto: Printscreen/Instagram, ATA images, Damir Dervišagić

Na ove reči nije ostao nem Aleksandrin otac koji je Dragojevićki odgovorio putem društvenih mreža.

- Dalila, nismo svi isti iako se ljudima nazivamo. I ona narodna, kako zračiš tako privlačiš - poručio je kratko Karađorđe.

Podsetimo, nakon višemesečne afere sa starletom Majom Marinković, Predrag se vratio nevenčanoj supruzi Aleksandri, koja ga je dočekala širom raširenih ruku, te redovno na društvenim mrežama objavljuju prizore porodične sreće,

Kurir/ Informer

