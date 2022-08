SUBOTIĆKA I PECA PRAVE VELIKU SVADBU! Aleksandra mu oprostila PREVARU s najboljom drugaricom Majom Marinković, ovo su svi DETALJI!

Aleksandra Subotić (25) i Petar Peca Raspopović (45) prave veliku svadbu na jesen nakon što ju je on javno varao s Majom Marinković.

Starleta je oprostila biznismenu to što ju je tri meseca varao sa najboljom drugaricom Majom Marinković (25).

Subotićeva je iznenadila javnost kad je na Instagramu objavila fotografiju s preljubnikom, s kojim ima sina Jovana i napisala: "Moje sve."

foto: Printscreen/Instagram

- Kod njih trenutno cveta ljubav jer planiraju svadbu. Aleksandra je sa Pecom živela u vanbračnoj zajednici, ali ga je nazivala mužem, a on nju ženom. Nekoliko puta mu je predlagala da se venčaju, ali je on to na sve načine izbegavao. Zato je sada jedan od uslova da mu oprosti švaleraciju sa Majom bio da se oženi njome i organizuje svadbu - otkriva za Informer izvor blizak paru.

Prema njegovim rečima, njihovi prijatelji su iznenađeni lokacijom koju su izabrali za slavlje!

- Svadba će biti na Raspopovićevom imanju u Novom Sadu, na kom je izgradio luksuznu vikendicu s bazenom. Tamo je dovodio Maju i imao seks sa njom. Marinkovićeva je prekjuče objavila fotku iz te kuće kako bi provocirala Aleksandru, a ova je uzvratila tako što je rekla Peci: "E baš ćeš tamo da se oženiš mnome, pa nek Maja crkne!" - priča sagovornik i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

- Angažovali su organizatora venčanja i već prave spisak gostiju. Aleksandra se do sada nikada nije udavala, pa želi da sve pršti od luksuza.

S druge strane, Maja Marinković tvrdi da joj je biznismen iz Novog Sada, poznat kao Peca Vijagra, priznao da ne uživa u seksu s Aleksandrom!

- Dok smo bili zajedno, Peca mi je rekao da mu treba vijagra da bi imao seks s Aleksandrom! Očigledno mu to nije prepreka za brak. Predlažem da im muzičari na svadbi otpevaju hit Ane Nikolić "Plakaćete za mnom oboje". Eto, to može da im bude pesma za prvi ples. Želim im svu sreću i puno ljubavi do moje sledeće sprdnje, ako mi se uopšte bude sprdalo sa njima - kaže Marinkovićeva i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić, Instagram

- Nisam očekivala da će Aleksandra toliko da se sroza i da mu oprosti izdaju! Jadnica, postala je prihvatilište za izgubljene slučajeve! Oboje su smeće, verovatno su se našli pored neke deponije. Kao mala sam pokvarene i izgustirane lutke davala jadnoj deci iz komšiluka... Eto, tako sam i iskorišćenog Pecu vratila kući!

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:08 Aleksandra Subotić se mazi sa Šakom Polumentom