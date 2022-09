PEVAČ TEŠKO BOLESTAN! Ekstremno smršao, sastavlja kraj s krajem, ima 4 dece: Izvađeno mu 37 L vode iz stomaka, žena ga IZDRŽAVA

Đura Đalinac (47) iz Sremske Mitovice, roker i nekadašnji učesnik šoua "Nikad nije kasno", ima četvoro naslednica, a sada je izneo detalje svoje teške, životne situacije.

Sa jednom skromnom platom porodica Đalinac opstaje godinama, plaća kiriju i račune za stan, školuje decu, jednostavno preživljava. Borba za bolje sutra traje 20 godina, koliko su Đura i Biljana u braku, a međuvremenu je i glava ove skromne familije ostala bez posla i počela da bije onu najvažniju bitku, za zdravlje.

Đura je otvorio dušu i otkrio da se trenutno suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemom zbog kog je drastično smršao.

- U septembru je počeo da me boli stomak, nisam mogao da dišem, a tek u novembru sam uradio prvi ultrazvuk. Od tad kreće moja borba. Prvi put mi je izvađeno 37 litara vode iz stomaka, a do sad ukupno 71. Lekari kažu da sa tolikom količinom vode pacijent nije preživeo više od 20 dana. Ja, nekim slučajem, Božijom voljom još sam tu. Uradio sam i laporaskopiju i sve do pre par meseci lečili su mi jetru, a voda se konstantno stvarala. I dalje se stvara i još uvek ne znamo koji je tačno uzrok. Na kraju je doktorka predložila da se uradi magnetna rezonanca, gde su mi ustanovili da imam maligna zadebljanja na tankom i debelom crevu. Ali još uvek sam kriptogeni pacijent - bez uzroka i tačne dijagnoze - priča Đura koji je juče otpušten iz bolnice. Kaže, čeka dalje analize i naglo mršavi. Čak 64 kilograma skinuo je za kratak vremenski period.

- Pojavile su mi se septe na mestu gde se buši stomak, jer sam do sad devet puta vadio vodu iz organizma. Smršao sam, sa 170 spao sam na 106 kilograma. Na dijeti sam, imam specijalni režim ishrane, ne smem skrob, grašak i ostalo - ističe Đalinac koji zbog bolova za sad spava sedeći. Kaže, jedva čeka dan kada će fotelju da zameni za krevet. Utehu za sad pronalazi u porodici i prijateljima koji mu ne daju da se preda.

- Navikao sam da se borim i ne dozvoljavam sebi da klonem duhom. Discipilinovan sam pacijent, mirujem i držim se pozitivno jer mi nema druge, a pevam nekad jer moram zbog para. Desi se da mi preko dana izvade vodu, a uveče pevam. Nedavno sam nastupao na Moto skupu, stegao sam stomak zavojima pred nastup i izašao pred publiku. Ali nije to lako, napor je to, više od sat vremena ne mogu da stojim na nogama - priča i objašnjava da je zbog toga ostao i bez posla. Pored svih nedaća koje su ga snašle, posebno ga boli što više nema primanja kojima bi iškolovao četvoro dece i platio kiriju.

- Dogurao sam do Duvara. Ne mogu više da kuvam, jer ne mogu dugo da stojim, a bio sam majstor u kulinarstvu i koliko-toliko doprinosio. Nažalost, više ne mogu da radim, pa nas sve supruga izdržava. Nije joj lako i zbog toga mi je još teže, i ona radi za malu platu, a nas je u kući šestoro, supruga, ja i četvoro dece. Treba ih izvesti na put, krenula je i škola. Privatno stanujemo, plaćamo stan 200 evra i to baš nije lako. Borba je, velika borba - kaže Đura koji ima ćerku Jefimiju (19), Emiliju (6) i sinove Konstantina i Nikolu od 10 i 9 godina. Ipak, koliko god da mu je teško, oni mu daju najveću podršku da prevaziđe sve loše trenutke.

- Supruga i deca su mi jedina radost u životu. Trudim se da ne vide i ne osete da mi je loše, mada deca su to, primete kad tati nije dobro. Ali ne dam se, zbog njih moram da budem jak. Znam kako je kad u kući nemate hiljadu, pa čak ni sto dinara, a znam kako je kad nemate ni za hleb. Opet, ne gubim veru. U takvim trenucima uzmem dečicu za ruku i sa osmehom idemo u šetnju, ne damo da nas ništa slomi - ponosno ističe, nadajući se da će doći dan kada će moći ponovo da radi i da zarađuje kako bi svojim naslednicima obezbedio normalan život. Za sad to ide malo teže.

- Ne volim da kukam, niti da se žalim, ali lečenje u Srbiji jeste skupo. Ako nemate para ne možete sebi da obezbedite lekove, niti jedan skroman život. Samo lekovi za imunitet koštaju oko 3.000 dinara, a gde su ostali koje moram da pijem... Nekad kupim, a ako nemam, sačekam ženinu platu što mi pada još teže - s knedlog u krlu izgovara.

Pomoć i podršku ne želi da traži, ali je od svojih prijatelja ponekad dobija. Koliko je ko u mogućnosti. Posebno ga je dirnuo gest nekadašnjeg kolege iz šoua "Nikad nije kasno", Paje Panića koji je na Fejsbuku pokrenuo akciju prikupljanja sredstava za njegovo lečenje i izdržavanje porodice.

