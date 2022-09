MNOGO SAM GLADNA, HALJINA MORA DA SE ŠIRI Pevačica drastično SMRŠALA pred svadbu, oktrila detalje venčanja, spomenula budućeg muža

Pevačica Vanja Mijatović progovorila je o svojoj svadbi, koju planira za oktobar.

- Prelepo izgledaš, znatno si oslabila - rekao je reporter.

- Mora, širi se haljina. On me voli kakva god da sam, jer voli se duša, a ne telo. Šijem haljinu dva broja manju. Jesam oslabila, trudim se i mnogo sam gladna. Preuzbeđena sam. Ja sam u organizijaciji i moja drugarica Saška. Nije mi stresno, inače volim da organizujem - rekla je Vanja.

- Koliko će biti kolega? - pitao je on.

- Uh, nisam brojala. Biće dosta kolega, ljudi iz posle i mojih saradnika. Bitno je da se dobro provedemo, nećemo imati protokol. Bitno je da dođu i da ih sve vidi. Jedva čekam, uzbzđena sam.

- Koliko ćeš imati venčanica?

- Najmanje je bilo nedoumica oko venčanice, to je bilo poslednje na spisku. Posvetila sam se muzici. Imaču jednu ili dve. On nije video, ali krišom sam mu pokazala da bih videla na koji fazon mu se sviđa. Laknulo mi je kad mi je rekao da mu se dopada, ali on još ne zna koja je. Jedva čekam da vidim reakciju. Ne opterećujem se, nema neki protokol i ne mora ništa da bude klasično. Želim samo da svi dođu i da bude dobra energija - govirila je Vanja.

- Ko će biti kuma? Da li je neko sa javne scene? - glasilo je pitanje.

- Aleksandra Mladenović je moja kuma, volela bih da mi ona krsti dete i to smo već dogovorili, još samo dete da rodim. Biće moja drugarica Marina, takođe koleginica - pričala je pevačica.

- Je l' se plašiš kako će izgledati taj dan? Da li ćeš bacati sito?

- Ništa to neće biti, ne bi bilo lepo da ispred restorana pucamo. Neće biti venčanja, taj dan se posvećujemo žurki. Crkveno venčanje će biti neki drugi dan - nastavila je Vanja.

- Da li će neko biti zadužen za muziku? - upitao je novinar.

- Ivan Dobanović i njegov bend, Joca Stefanović,... Ne želim nikog da prisiljavam da peva, ako neko bude želeo prihvatiću s zadovoljstvom, ali ne želim nikog da prisiljavam. Ako budu želel, hvala im. Jedva čekam da se održi žurka - poručila je Vanja u "Premijeri-Vikend specijal"

