KAO GROM IZ VEDRA NEBA: Naša čuvena pevačica PRELOMILA, nakon teške nesreće staje na LUDI KAMEN!

Popularna pevačica Vanja Mijatović, nakon nekoliko godina ljubavi sa svojim partnerom Aleksandrom, staje na ludi kamen.

Podsećanja radi, posle tačno godinu dana veze pevačicu je zaprosio njen tadašnji dečko u njenom omiljenom grčkom restoranu, a tokom ručka joj je uručio dva poklona.

U prvoj kesici bila je narukvica, koja je bila samo uvod za glavni dar - verenički prsten, koji se krio u drugoj kesici.

- Nama je juče bila godišnjica i tim povodom smo otišli u grčki restoran da ručamo. On mi je prvo dao jedan poklon. Rekao mi je da zatvorim oči. Ja sam pomislila da je verenički prsten. Ličilo mi je da je to, pošto sam taj dan bila sva u belom, a ja sam inače ljubitelj crne boje. Otvorila sam oči i videla narukvicu i krunu. I ja kažem: "Aha, nije to, prevario me osećaj". Međutim, on mi je rekao ponovo da zatvorim oci. Ja otvorila oči, videla prsten. Bilo je baš lepo. Pošto je tu bila neka uživo muzika otpevala sam mu deo pesme - govorila je svojevremeno Vanja.

Podsetimo, Vanja Mijatović svojevremeno je pričala za medije o njenom teškom periodu, kada je doživela saobraćajnu nesreću, nakon čega je dugo trebalo da se povrati na stari put. Očigledno da su je ove lepe vesti podigle sa dna.

