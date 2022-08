PRVO OGLAŠAVANJE JOVANE MISICE NAKON RASKIDA SA STEFANOM: Danima ćutala o svemu, a sada poručila samo JEDNO!

Bivša zadrugarka Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić stavili su tačku na vezu, a ona se tim povodom do sada nije oglašavala.

Stefan Karić otkrio je u emisiji "Narod pita" da je stavio tačku na dugogodišnju vezu sa Jovanom Ljubisavljević.

Odkako je njihovoj vezi došao kraj, Jovana ne želi da se oglašava samo je kratko izjavila:

- Ne dajem nikakve izjave, ne kačim ni sorije jer se sve pogrešno protumači - rekla je Jovana.

foto: Nemanja Nikolić

Stefan je u emisiji "Narod pita" priznao da ga je Jovanino ponašanje "ohladilo":

- Jedostavno me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bežao od ljudi i nje, hteo sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš - pričao je Stefan, pa dodao:

- Nisam ispoštovao ono što je želela. Nisam mogao da joj pružim sve što je očekivala. Ja nisam navikao da budem sa nekim na silu.

Kurir.rs/Informer

