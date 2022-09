HASAN DUDIĆ RAZOČARAN BISTOM! Uopšte ne liči na Šabana Šaulića, on je imao mali nos i lepu glavu

U Šapcu je otkriven spomenik Šabanu Šauliću, a na ceremoniji se okupila porodica Šaulić, mnogobrojne kolege i prijatelji, kao i građani grada Šapca. Šabanov veliki prijatelj i brat Hasan Dudić je, međutim, razočaran onim što je video.

foto: Kurir/Aleksandra Plavšić

- Osećam se sa dozom tuge, moj brat nije živ, ja bih bio najsrećniji čovek da je on živ. Da je on živ, ja bih dao još pola svog života, ako treba sve, samo da je on živ - počeo je Hasan Dudić, a onda priznao da nije zadovoljan izgledom spomenika.

1 / 5 Foto: Kurir/Aleksandra Plavšić

- Malo nisam zadovoljan kako su lik napravili, tu su malo žurili, a on je baš imao lepu glavu da se napravi i nos mali je imao, čujem i komentare, ja čim sam ugledao, ja sam to rekao. Valjda će to popraviti - iskren je Hasan.

(Kurir.rs)

Bonus video:

07:52 SEĆANJE NA LEGENDU: Šaban Šaulić dobija bistu u rodnom Šapcu