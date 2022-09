ŠABAN ŠAULIĆ DOBIJA BISTU U RODNOM ŠAPCU! Mesto na kom će biti postavljen spomenik ima SIMBOLIKU koja tera SUZE NA OČI!

Kralj narodne muzike Šaban Šaulić, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći pre više od tri godine, dobiće bistu u rodnom Šapcu.

Bistu, prema rečima Šabanovog brata Hasana Dudić, finansirala je Šaulićeva udovica Gordana.

- Grad Šabac s gradonačelnikom na čelu dao je plac na kom je postavljena bista i oni će se baviti uređenjem i održavanjem, dok je moja snajka Goca finansirala sam spomenik i dala pare uz pomoć naših porodičnih prijatelja i kumova. Moj plan i predlog nekim ljudima je bio da isti primer sledi i grad Bijeljina i to u parku u čijoj neposrednoj blizini je Šaban imao prvi nastup - otkrio je Dudić, koji očekuje veliki broj kolega i prijatelja koji će prisustvovati simboličnom činu otkrivanja biste i to na dan Šabanovog rođenja.

- To je najmanje što Šabac može da učini za jednog takvog umetnika i pevača kakav je bio Šaban Šaulić i hvala im u to ime jer je Šaban to zaista zaslužio. Grad Šabac će ovim dobiti jednu turističku atrakciju jer će svi hteti da dođu i uslikaju se pored biste jednog velikana kakav je bio moj brat. Očekujem veliki broj kolega koje će doći da isprate ovaj veliki događaj za našu porodicu - rekao je Dudić.

Inače, spomenik Šauliću će biti na mestu gde je nekada bila autobuska stanica, odakle je Šaban s namerom pošao u veliki grad i osvojio svet. Izrada spomenika poverena je jednom od najpoznatijih srpskih vajara i redovnom profesoru na Fakultetu primenjenih umetnosti Zoranu Ivanoviću, kao i njegovom kolegi Bogdanu Dobroti.

Podsećamo, pevač Šaban Šaulić je preminuo od povreda izazvanih teškom saobraćajnom nesrećom koja mu se dogodila u Nemačkoj, u povratku sa nastupa u februaru 2019. Život je u nesreći izgubio i njegov klavijaturista Mirsad Kerić.

Sledeći projekat "Šabanovi dani"

Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić nakon konferencije upriličene povodom podizanja spomenika rekao je da taj grad pridaje veliki značaj kulturi sećanja i da je podizanje spomenika način da se Šabac oduži čoveku koji je deo istorije tog grada i koji je dao veliki doprinos u razvoju naše kulture.

- U planu su i "Šabanovi dani", kulturna manifestacija kojom će se negovati uspomena na delo koje je ovaj veliki umetnik ostavio, ali i dati prilika nekim mladim pevačima da pokažu svoj talenat - najavio je Pajić pre nekog vremena.

