ZORICA MARKOVIĆ U ZAGRLJAJU BATISTUTE: Bolji smo par od Nade Topčagić i Ibrahimovića! Poljubila sam ga, na VRATU NOSI MOJ KARMIN

Legendarna pevačica narodne muzike Zorica Marković ostvarila je svoj davnašnji san - upoznala je svog omiljenog fudbalera Gabrijela Batistutu, i to u Beogradu.

Njegov rad prati više od dve decenije, a posebno ga ceni zbog jedne stvari.

- Spominjem ga dvadeset godina, zbog njega sam zavolela fudbal. Genije jednom, zauvek, s moje tačke gledišta - neponovljiv, neprikosnoven. Kao šmeker... To jeste moj tip muškarca, ali to je kao da Lepi Mića bude zaljubljen u Madonu, to nije to, već imam poštovanje dela, čoveka, ličnosti. Pamtim njegov rad otkad još, a najviše mi se dopalo to što je prekinuo kada je bilo najslađe - milione mu nudili, sve je otkačio i nije hteo - znači, ima stav. Mogao je da pređe u koji god klub da je hteo, ne. Taj gest me je tako kupio, ja to malo dublje gledam. Volim tog čoveka.

Čim je čula da joj je miljenik u Beogradu, odmah se raspitala - nije joj dugo trebalo da ga nađe.

Vrlo lako sam došla do njega, znam ceo ovaj grad i imam milion drugara. Batistuta je došao da snimi reklamu, ja okrenula druga i ptiala ga gde to rade, otišla sam tamo. Devojka, zadužena za marketing, oduševila se kada sam došla, slikala se cela ekipa sa mnom, a ja sam tražila:"Sve je to lepo, ali dajte mi Batistutu!". Milion puta sam videla da naše kvazi zvezde naplaćuju slikanje ili neće, nervozni su, umorni, što mi je uvek bilo odvratno, a on... Čovek je raširio ruke, zagrlio me! Popričali smo, ja tuc-muc na engleskom - znam da se sporazumem, da se snađem. Naravno, rečeno mu je ko sam i šta sam na Balkanu. To je jedna mirnoća, kultura, čistota duše... Ne mogu da vam opišem. Sedeli smo i pričali desetak minuta, to je meni ispunilo dušu!

Otkrila je da li ga je smuvala.

- Ma, gde... To bi bilo degute. I mlađe, svetske ribe, ličnosti seku vene za njim. Meni ta misao nije prošla u životu, nego neki najlepši ljudski osećaj... Kažem, ostvario mi se životni san. Kakvo crno muvanje, bilo bi glupo. Može da ima koga hoće na svetu, baš ga interesuje jedna Zorica Marković. Ali, pokazao je veliko poštovanje! Poznato je da je Zoričina koleginica Nada Topčagić odnedavno bliska sa Zlatanom Ibrahimovićem, kojem je pevala u Italiji na rođendanu, a nas je zanimalo ko je bolji par - njih dvoje ili Zorica i Batistuta.

Naravno, bolji par smo Batistuta i ja! Uz dužno poštovanje, ja Nadu volim, isto je luda kao ja, drugarice smo... Svaka čast i Ibrahimoviću, ali ne može da se poredi Ibrahimović sa Batistutom, ja se izvinjavam. Čovek je legenda, sve to stoji, ali ne može da se poredi sa Batistutom. Niti sam ja kopirala Nadu, pa sad trčim, jurim Batistutu. Bolji smo ja i Batistuta, realno, videli ste sliku - stojimo jedno drugom, leb te j*bo - kaže Zorica, koja je na kraju priznala da je čak i pao poljubac!

