ZORICA UHVAĆENA U LAŽI! Rekla da joj je TOMA nudio HIT, koji peva ova LEGENDARNA pevačica! (FOTO)

Zorica Marković na sva usta se hvali poznanstvom i druženjem s Tomom Zdravkovićem i ističe da je to obeležilo njenu mladost i početak karijere, a sve kako bi dokazala da popularni film o pevaču ne sadrži istinite događaje.

foto: Printscreen/Happy

Međutim, ispostavilo se da ona ne govori istinu, a evo i dokaza za to. Gostujući u emisiji "Puls" na Kurir televiziji u julu Markovićeva je nonšalantno i ubedljivo ispričala kako je izgledala jedna od turneja na kojoj je navodno bila s pokojnim Zdravkovićem.

- Meni je bila prva turneja u Mostaru s Tomom, tada nas je bilo dvadesetak i svi su bili zvezde. Meni je čast bila velika. Nakon koncerta bismo išli u kafanu koju bi on birao, ja sam gledala u njega kao u ikonu. Bila sam mu kao dete. Upijala sam kako radi, kako živi. Dešavalo se i da potrošimo sve pare. Takav čovek se nikad više neće roditi - rekla je ona tada.

foto: Nemanja Nikolić

Potom je u nastavku otkrila da je pesma "Šta će mi život" prvobitno bila namenjena njoj.

- Sećam se, kafana negde kod Šida gde smo pevali. Tada je on komponovao pesmu "Šta će mi život bez tebe, dragi", on me je pozvao i moram reći da je ta pesma bila meni napisana, namenjena meni. Kad se završila turneja, on je dao pesmu Silvani. Nijednog momenta nisam zažalila zbog toga, pesma je otišla u prave ruke i mnogo mi je drago što je ta pesma njoj pripala. On je gajio posebne emocije prema njoj - rekla je Zorica.

foto: Kurir

Istina je, dakle, sledeće: pesma "Šta će mi život" snimljena je 1970, kad je Zorica imala 11 godina (rođena je 1959), a Silvana je poginula 1976. To znači da Markovićeva (koja je pevačku karijeru počela 1979) nikad nije ni upoznala Armenulićevu, a kamoli da joj je Toma nudio njen čuveni hit.

Kurir.rs/S.B.

