RASKRINKAĆU SVE NEMORALNE DEVOJKE U RIJALITIJU! Zorica Marković pred sam ulazak najavila HAOS, javno zapretila svima!

Zorica Marković decenijama važi za jednu od retkih javnih ličnosti koja nema dlake na jeziku, a sada je otkrila da je, nakon dve godine pauze od rijalitija, spremna da napravi lom u Zadruzi 6.

Ona je prokomentarisala aktuelna dešavanja bivših rijaliti učesnika, a potom je istakla da ima pregršt informacija iz njihove burne prošlosti, te da je spremna da cimere tokom Zadruge 6 raskrinka.

- Zdravstveno sam mnogo bolje, spremna sam da uđem u rijaliti, sada bih mogla da ispratim taj tempo. Raduje me što, iako dve godine nisam bila učesnik, vidim da me gledaoci često pominju po komentarima, a na društvenim mrežama su moje izjave izuzetno popularne. Mislim da je to zato što je narod prepoznao da sam iskrena i da ne prezam ni od čega - rekla je na samom početku Zorica, koja ističe da zadrugari treba da je se plaše.

- O gotovo svim rijaliti učesnicima znam mnogo toga, ne plaše me se bez razloga, i treba da ih bude strah. Na estradi sam decenijama, znam pola grada i u Beogradu se brzo sazna ko je ko. Ja nemam burnu prošlost i putera na glavi, tako da uvek govorim ono što je istina jer se ne plašim da o meni nešto može da se sazna. Vrlo sam transparentna, a oni se trude da svoje nemoralnosti sakriju od javnosti. Spremna sam da ih raskrinkam jer su to osobe bez srama i bez morala. Ništa im nije sveto, prevršili su sve granice, ali dok me ne diraju neću ni ja njih - objasnila je Zoka, pa prokomentarisala svoj nedavni sukob s Marijanom Zonjić.

- Marijana je imala s*ks sa svima, a onda mene krivi što narod ima lošu sliku o njoj. Ona je dobra devojka, ali je izuzetno glupa. Njen polni organ je njen problem, ja samo pričam o njenim delima - zaključila je Zorica.

