"UDARILA SAM DEVOJKU, PLJUNULA ME PRED SVIMA" Aleksandra Prijović u ŠOK priznanju otkrila sve o INCIDENTU i ne kaje se

Pevačica Aleksandra Prijović u emisiji Ognjena Amidžića priznala je da je udarila jednu devojku koja je bila na njenom nastupu.

- Jesam, udarila sam jednom devojku na nastupu. Ta devojka me je vređala ceo nastup - rekla je Aleksandra Prijović na početku.

- To je trajalo, i posle kad sam prošla pored nje pljunula me je pred svima. Kad sam to videla... Onda sam odreagovala tako, udarila sam je - navela je Prijovićeva, što je iznenadilo sve u studiju.

Prijovićka je, podsetimo, otkrila i čime bi se bavila da nije pevačica.

- Bila bih forenzičar! Obožavam takve serije, u stanju sam da gledam pet dana bez prestanka, kad krenem - ne mogu da se zaustavim! Sećam se da mi je Filip jednom preporučio neku seriju, ja sam je gledala dan i noć. Odlepila sam!

