SMEH DO SUZA U "PUSTI BRIGU": Komšinica Jasmina: Kad mi dolazite u goste, ne donosite mi cveće, već ulje i šećer! (VIDEO)

Gledaoci Kurir televizije od prošle nedelje u 13 sati imaju priliku da provedu lepo popodne uz porodičnu emisiju "Pusti brigu", čiji su domaćini glumica Suzana Petričević i kuvar Dejan Šutanovac.

Uz dosta priče i zabave, mnogo smeha je priredila i zvezda Instagrama Jasmina Stijović, koja će i ubuduće svojim skečevima zabaviti sve gledaoce. U prvoj epizodi komšinica Jasmina se obratila gostima koji planiraju da je posete i poručila šta da joj donesu.

- Nemojte da nosite cveće kada dođete u goste, već zejtin, šećer, što kristal, što kocke, ne pravim pitanje, više volim braon, žuti, to je moderno - poručila je ona, a onda je počela da pretura po cipelarniku i isprobava obuću kako bi odabrala najprikladniju za doček gostiju.

- Kad vi dođete, kod mene se ne izuva, ali pošto ćete vi biti u obući, ja moram da proverim šta da obujem. Evo, imam ove na štiklu. Lepe su, neću da hodam, više ću da sedim i da krstim noge. Dobre su, čekaj da vidim još nešto - pričala je, ali ju je prekinulo zvono na vratima.

- Ove sam kupila za jednu svadbu, ali da li ću to ja sad moći, ide mi preko čuklja, ne znam. Moći ću, bre. Dobro, može to, malo me zateže, ali je to zbog klimatskih promena. Mogu i ove. One neće da me žuljaju, ali boleće me noge, na štiklu su. Ako se prehladim, ovo ću - vadi krznene papuče i objašnjava zašto su one njen izbor:

- Ovo su mi papučice, vakcinisane i čipovane, mogu s njima gde hoću i to po novom pravilu, ove roze sklanjam, a ostavljam zelene i to zbog zelene agende.

