PRVI INTERVJU IGORA KOJIĆA POSLE RAZVODA OD SEVERINE: Bez dlake na jeziku o pevačici, Popoviću, IZDAJI a zbog ovoga je ZVAO BIVŠU!

Bivši suprug Severine Vučković, Igor Kojić, poslednjih nekoliko meseci je u centru medijske pažnje zbog pomirenja sa Milanom Popovićem, bivšim partnerom ove pevačice.

Igor Kojić i Severina Vučković bili su u braku od 2015. do 2021. godine. O braku sa Severinom i okolnostima njihovog razvoda Kojić dosad nije govorio za medije.

U velikom intervjuu za Index.hr ispričao je kako je došlo do pomirenja s Milanom Popovićem, a progovorio je i o bivšoj supruzi.

foto: ATA images

- Godinama unazad letujem na hrvatskom primorju po čudesnim rajskim otocima. Sve je to jako blizu mog rodnog grada Mostara odakle sam sredinom leta odlučio da odem na Hvar tačnije Jelsu sa prijateljima i svojom sestričinom Katjom... - započeo je Igor.

Otkrio je sve o susretu sa Milanom Popovićem na Hvaru.

- Susret sa Milanom se desio vrlo spontano. Sedeo sam sa svojim društvom u jednom restoranu kada se u jednom momentu pojavio. Jedini slobodni sto u tom restoranu je bio iza nas, tačnije iza mojih leđa. Ima jedna poslovica koja kaže "Ljudi često planiraju, a Bog se smeje"... Ubrzo zatim ni Milan ni ja nismo ostali ravnodušni na celu situaciju pa smo se sami odvojili za drugi sto u susednom lokalu. U životu srećemo uglavnom tri vrste ljudi; oni koji sude, oni koji mere i oni koji opraštaju. Tog dana smo pružili ruku jedan drugom i u centar svog bića stavili samo ono što je najbitnije. Praštanje ne menja prošlost ali olakšava dušu i obogaćuje budućnost. Praštanje i pokajanje su ključevi života.

foto: Ana Paunković

Kako kaže nije razmišljao o tome da će naići na velike kritike i osudu javnosti.

- Nisam razmišljao o tome. Imali smo puno zajedničkih tema. Niko ne zna da izmire ljude onako kako to deca znaju dok odrasli ljudi svima sude i na to smo se nažalost navikli. Živimo u malom svetu, velikih pravila, koja se često menjaju, a još češće krše. Ne trudim se ništa da sakrijem jer ne postoji ništa tajno što neće biti javno. Nisam krio ni svoju ljubav prema Severini, nisam krio ni kada sam branio tu ljubav, ne krijem ni svoje pomirenje sa Popovićem. Trudim se da sakrijem i zaboravim samo ružne stvari. Shvatam da me pojedini ljudi najviše osuđuju zbog toga što sam objavio sliku sa Milanom Popovićem. Svestan sam da pojedinim ljudima to izgleda kao izdaja, veoma grub, nečasan čin. Nekima izgleda kao neki pakt ali istina je da sam imao nameru da stavim tačku na razne neistine i plasiranje lažnih informacija od strane Severininog najbližeg saradnika koji ustvari vodi ceo ovaj proces i nažalost jako vešto i perfidno godinama veoma svesno kumuje lošim odnosima Aleksandrovih roditelja zarad sopstvenih ciljeva. Moj susret sa Milanom je jako jednostavan.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

"Javio sam Severini da smo se njen sin i ja sreli na Hvaru"

- Iako Severina i ja nemamo nikakvu komunikaciju iz poštovanja prema majci, poslao sam joj poruku da smo se njen sin i ja sreli na Hvaru i da je bio na mom rođendanu. Takođe sam je obavestio da uvek može da dovede sina kada god on to poželi. U svojoj glavi i u svom srcu sam odavno posložio svoju prošlost i ne bih imao ništa protiv da su i Severina i Milan bili na moj rođendanu, evo javno ih pozivam na svoj sledeći rođendan mada iz iskustva znam da se to teško može desiti sve dok iz senke celu situaciju kontroliše Severinin najbliži saradnik ali nikad ne reci nikad. Bilo bi lepo da se i to desi, a znam i ko bi bio najsrećniji.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Objasnio je šta znači to što je u jednom navratu nosio katran ispred Milanove kuće u Zagrebu.

- Da stavimo tačku na tu priču. To nije bio katran već sveća koju sam isto tako našao ispred svog ulaza. Milan živi jako blizu i često se dešavalo da njegov sin nešto zaboravi pa smo tako jedni drugima vraćali razne stvari na vrata što je bila praksa. Za običnu belu sveću i još par stvari koje sam našao ispred ulaznih vrata sam pomislio da su zaboravljene od strane Milana ili njegovog sina pa sam ih isto tako vratio i nisam video problem. Kasnije sam saznao čiji je to ustvari bio "poklon" koji se tu našao ali nije to bila nikakva bomba još manje ne daj Bože neka vradžbina kako su to neki magovi objasnili već obična bela ukrasna sveća. Isto tako mediji su mogli preneti da je Milanu nestalo struje i da sam mu odneo sveću kako bi osvetlao put al nekako bomba čak i meni zvuči bombastičnije. U današnje vreme vrednost informacije je tim veća što je verovatnoća manja i to je jasno u potpunosti.

Otkrio je da li je Milan otežavao njegov i Severinin život.

- Ne mogu reći da je Milan Popović toliko otežao naš zajednički život koliko su otežale konstantne sugestije i odluke Severininog najbližeg saradnika na celu situaciju. Milan i ja smo dva puta vodili dugačke razgovore još dok smo Severina i ja bili u braku. Jedan razgovor je trajao duže od 5 sati kada sam shvatio da ima racionalan pogled na celu situaciju i da želi da pronađe neko rešenje. Bio je spreman da razgovara samo što je za rešenje svake situacije potrebno dvoje. Kada god bi se i napravio neki korak unapred u rešavanju cele situacije, na red bi dolazile razne sugestije i teorije Severininog saradnika i njegovog tima. Sugestije koje bi pola koraka ka mogućem rešenju vratile sve za 3 koraka unazad. Sa Milanom sam se često susretao na vratima kada bi dolazio po sina i jednom prilikom sam ga pozvao da uđe u stan kako bismo nas troje u miru popričali kao odrasli ljudi i bar pokušali malo da olakšamo njegovo odrastanje uz celu situaciju. Sedeli smo, razgovarali smo svo troje, pokušali smo nešto da dogovorimo. Ne znam da li bi uspeli jer najveći problem je taj što bi svaki i najmanji korak ka mogućem rešenju bilo koje situacije kasnije naišao na oštru osudu Severininog najbližeg saradnika gde bi Severina svaki put pala pod uticaj tih vladara njenog straha, a sve u svrhu apsolutnog kontrolisanja njenog lika i dela. Nažalost to njeno okruženje vam dođe kao ruska Babuška. Vidite samo jednu figuru al istina je da su za svaku odluku najviše odgovorne one figure koje se ne vide s polja. Moć vladanja nad drugima neodoljiva je slast tamne strane čovekovog bića. Zvuči bizarno ali ako pogledate film "Bohemian Rhapsody" biće vam jasno kakve su to uloge u tom "PR timu" koji se toliko pominje. Severinina sestra Zdenka bi vam puno direktnije objasnila taj odnos i celo to okruženje. Ne tako davno, Zdenka je otvorila bocu vina i proslavila Severinin prekid saradnje sa svojim najbližim saradnikom koji je i glavni uzrok loših odnosa sa svojom sestrom i celom svojom porodicom. Žao mi je što Severina sve ovo proživljava i verujem da će se jednog dana ponovo otrgnuti iz tih kandži i u centar svog bića staviti prave vrednosti.

foto: Printscreen/Instagram

Komentarisao je navode Milana Popovića da je Kojić štitio njegovog sina od agresivnih ispada majke.

- Ne bih komentarisao šta sam tačno i koga štitio. Siguran sam da je uživao dok smo živeli zajedno i da je imao puno srećnih trenutaka. S Milanom sam razgovarao najviše o njegovom odrastanju uz celu ovu situaciju. Upalio se crveni alarm i neophodno je da njih dvoje sednu za stol kao odrasli ljudi i nađu bilo kakvo rešenje kako bi se situaciju bar malo smirila. Na šahovskom polju je jedna negativna pat pozicija u kojoj svi gube, a najviše gubi onaj koji najmanje zaslužuje. Jedan mali uvek može da se pronađe, naročito kada je dete u pitanju. Takođe je i baka, Severinina majka neretko predlagala susret sa Milanom ali konstantni otpor ka takvom rešenju je najviše pružao Severinin prvi saradnik i njegov uvezani tim koji ima najviše uticaja na svaku odluku.

- Cela ta njegova ekipa iza kulisa koju vi ne vidite se bavi jako gadnim radnjama i svakodnevno smišljaju razne teorije i uporno rade na pogoršanju već narušenih odnosa roditelja zarad ličnih interesa. Severinin prvi saradnik je odavno postavio standarde svih njenih situacija po principu "Omasovi problem pa ga diskredituj u javnosti kako bi ga lakse mogao kontrolisati", dodao bih još "kako bi sa njom lakše mogao upravljati". Doživeo sam to da se taj čovek bavi u proseku 10 sati dnevno ocem i video kako proizvodi enormnu količinu mržnje prema ocu što stvara konstantni pritisak na normalni tok života al sve ovo ne čudi ako uzmete u obzir da je on na neki bolestan, neprirodan način zaljubljen u Severinu što je i priznao njenoj majci u nekoliko navrata. Zvuči kao dobar triler ali taj filmski lik u potpunosti živi Severinin život, nema svoju porodicu, ateista je kao i cela ta izvrnuta ekipa i ne krije to već ponosno huli. Često je Severini umeo da kaže, citiraću: "Kužiš Hani, djeca su ti mali đavli, kužiš, oduzmu ti cijeli život i na kraju te napuste". Čovek je zaista biće kome i Bog može da se obraduje, a od kog i đavo može da se postidi. Koliko taj čovek mrzi decu to može da vam potvrdi svako ko je dve kafe popio sa njim dok sa druge strane Severina jako voli svoje dete i žao mi je što taj vuk, ne u janjećoj, već u zmijskoj koži, plete mrežu zla tamo gde je mesto svili. Shvatio sam da je to jedna od ključnih tačaka zbog kojih Milan ima problema u komunikaciji i ne želi da mu dete odrasta u tom okruženju koje aktivno utiče na sve odnose i odluke u odrastanju njihovog deteta. Celo to okruženje vam je nalik sedmom krugu pakla čiji je put popločan “najboljim namerama”. Hvala Bogu nemam više dodirnih tačaka sa njima, želim im sve najlepše u životu i neka ih sve Bog blagoslovi.

Severina je ispričala u jednom intervjuu da je izgubila njeno i Igorovo dete, a on kaže da mu je u tim trenucima bilo nezamislivo teško.

- Nije opisivo i ne mogu da kažem da je bilo lako ali shvatio sam to kao Božiju promisao. Sve se u životu dešava sa nekim razlogom.

Kurir.rs/Index.hr

