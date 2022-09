OSMAN KARIĆ ŽESTOKO BRANI SINA STEFANA OD HEJTERA! Oglasio se javno i poslao jaku poruku! (FOTO)

Osman Karić nedavno je na svom Instagram nalogu branio svog sina Stefana od strane hejtera.

Naime Osman želi da dokaže hejterima, koji napadaju njegovog sina na podrugljiv način u smisli ko je on i čime se bavi, te je napisao zanimljivo objavu.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

Osman je na fin način, bez ikakvih uvreda i psovki, na objavi na kojoj je slika njegovog sina napisao sledeće:

- Čujem često neki hejteri i podguzne muve pitaju ko je on? To morate pitati damu, koja je pod tušem, dok se on oblači i odlazi u nepoznatom pravcu. On ima čudnu moć, On vam daje sunčan dan, a kad ode napravi noć. Posle njega nastaje tama, devojka ima partnere, ali u srcu ostaje sama - napisao je Karić u svojoj objavi i na kulturan način odgovorio hejterima, koji napadaju Stefana.

foto: Instagram Printscreen

Osman Karić važi za čoveka, koji nema dlaku na jeziku, te je u mnogim gostovanjima na Pink televiziji u emisijama, vezanim za Zadrugu znao britko da odgovori i ako treba iskritikuje pojedine zadrugare.

Podsetimo njegov sin Stefan Karić je učestvovao u tri sezone Zadruge. U Zadruzi 4 se smuvao sa misicom Jovanom Ljubisavljević, sa kojom je raskinuo neposredno posle svog izlaska, te je svojim načinom na koji je ostavio Ljubisavljevićevu naišao na brojne osude i negativne komentare.

