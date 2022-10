"MAMA, JE LI TAČNO DA ĆEŠ DA UMREŠ?" Olja Karleuša živela sa TEMPIRANOM BOMBOM, ležala i čekala SMRT, a svi PLAČU

Pevačica Olja Karleuša je imala tu nesreću da na svojoj koži oseti šta znači kada se tromb "otkači" i iz noge ode na pluća. Pevačica kaže da nikada ranije nije imala zdravstvenih problema, bolest se javila sasvim iznenada.

"Nikada nisam imala zdravstvenih problema. Bez obzira na posao kojim se bavim, nikad nisam pila alkohol, gazirano. Ne pušim, ne pijem kafu, ležem rano, rano ustajem. Živim zdrav život i odjednom osetim da se nešto dešava. Prvo se javio taj bol u listu leve noge koji je podsećao na grč", pričala je Olja u emisiji "RTS Ordinacija" o svojoj životnoj borbi.

Prvo je mislila da je reč o nečemu bezazlenom, ali simptomi nisu nestali, samo su se pojačavali.

"To se dešavalo krajem marta. Bol je bio takav da kada ležim, nema ga. Kako ustanem, pojavi se. Da je bilo otoka, posumnjala bih, ali ga nije bilo", prisetila se pevačica. U narednih sedam dana od pojave simptoma je na savet doktorke interniste uradila dopler noge, ali rezultati su bili u redu. Nije uočen tromb.

"Vraćam se normalnom životu iako i dalje osećam bol. Sve bilo OK dva dana dok nisam osetila da mi je dah sve kraći i kraći, kao kad obučeš nešto jako usko što onesposobljava normalan udah", ispričala je Karleuša, koja je dodala da nije posumnjala na koronu jer je imala kovid godinu dana ranije.

"Gušenje postaje sve jače, imam kao spazam. Kako sam imala neki stres, zakažem kod kardiologa da vidimo šta je. Urade mi kompletan pregled, eho itd, sve u redu".

Simptomi postaju sve gori, više ne može ni da leži, ni na boku, ni na leđima i u tom momentu njen suprug je presekao i rekao: "Idemo u Urgentni centar". Tamo su joj uradili opet dopler nogu, skener i za svega sedam dana od prethodnih analiza, sada su trombovi uočljivi.

"Doktorka kaže da vidi trombove koji su slobodni. Vidi da imam emboliju pluća, tromb je napravio začepljenje."

Tada počinje druga vrsta borbe. Suočavanje sa dijagnozom, prihvatanje bolesti i strah, koji je neminovan.

"Ne postoji čovek koji se ne boji kad mu kažu da je to tempirana bomba i ne možete da se krećete. Ležiš i čekaš da se tromb veže. Sve to vreme se uzima terapija, antiokoagulanti, ali zapravo samo čekaš... Kad je doktor rekao da ne smem ni do toaleta, to je za mene bio kraj. Sve sam slušala", ističe Olja i napominje da je izuzetno važno slušati savete lekara.

Nakon 20 dana provedenih u bolnici, izašla je sa hodalicom napolje zbog atrofije mišića. Tromb se vezao, sledeći korak je bio oporavak i redovne kontrole.

"Nakon izlaska sam krenula na razne pretrage. Nije bio nasledno, Bogu hvala. Šta je uzrok - ne znam, ali razmišljam samo da to ostane iza mene".

Ovaj period proveden u bolnici shvatila je kao svoj zadatak, jer je odavno već "zacrtala" da će živeti između 92 i 96 godina.

"Ja sam zacrtala davnih dana da ću živeti između 92 i 96 godina, sve ostalo mi je prepona koju treba da preskočim. Nije stvar živeti do 92, neko kakav će taj život da bude."

Njena bolest uplašila je sina Pavla koji je, gledajući tatu kako plače, mislio da mama umire.

"'Mama, je li tačno da ćeš da umreš?', pitao me je Pavle. Kad to čuješ, nije ti lako. Našalila sam se i rekla mu: 'Šta ti je, znaš li ti koliko ima do 92, 96. godine?'", ispričala je pevačica i dodala da je izlazak iz bolnice bio izuzetno emotivan i za celu porodicu. Suze radosnice su bile neminovne.

"Svi plaču, ali to su suze radosnice. Svakom čoveku na svetu želim da iz svake muke izađe sa suzama radosnicama", zaključila je Olja Karleuša.

