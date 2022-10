"BIO SAM SA MNOGO MANJE ŽENA NEGO ŠTO LJUDI MISLE, NISAM EKSPERT!" Lukas iznenadio sve priznanjem, evo kakva je po njemu SAVRŠENA!

Pevač Aca Lukas iza sebe ima tri braka, pa samim tim za sebe kaže za sebe da nije dobar u davanju ljubavnih saveta.

Folker je sada otkrio šta ga oduvek očaravalo kod lepšeg pola i šta po njemu mora da ima savršena žena.

foto: Nenad Kostić

- Pa žene. Nikad nisam znao taj odgovor. Mora da bude lepa, ali pametna. Može da bude pametna, ali mora da bude lepa. Šalim se. Uvek ima nešto što te privuče. Kada me pitaju sa koliko sam žena bio, ja uvek kažem: "Sa mnogo manje nego što možeš da zamisliš!". Ja mogu da glumim eksperta za žene, ali ja to stvarno nisam. Ja samo poštujem i volim žene. I mi muškarci sve što radimo, radimo zbog žena, radimo da bi nas volele žene, a to malo ko sme da prizna, ali to je stvarno tako. Kakav bi bio život bez žena?! Smešan - priznao je muzičar uz osmeh.

foto: Nemanja Nikolić

Lukas retko kada javno ulazi u dublju priču o ženama tvrdeći da je njegov život muzika koja predstavlja njegov lični stil.

- Ja sam uvek zadovoljan, ja nikad ne izdam pesmu ako nisam zadovoljan. Dok se moj ukus i zadovoljstvo poklapa sa publikom, dotle ćemo raditi ovo što radimo. Ja volim muziku i uvek prvo gledam negde svoje zadovoljstvo, jer najviše me radi ono što volim - kaže Aca Lukas i pokušava da upakuje recept za uspeh:- Kod mene ljudi dolaze na nastup zbog prethodnog provoda, tako da oni koji su već bili, sigurno će doći i naredni put i povući će nove ljude - ispričao je Lukas.

Kurir.rs/I.B/Telegraf

