DEVOJKE SU ME ŠUTIRALE I GAZILE PO GLAVI! Ispovest Ive Grgurić o STRAVIČNOM detinjstvu, hrvatskom BOGATAŠU, a zbog njega PATI

Iva Grgurić, hrvatska starleta i pobednica treće sezone "Zadruge", opisivala je najteže životne trenutke i kazala da je doživljavala ozbiljno vršnjačko nasilje sve do kraja srednje škole. Pobednica "Zadruge" tvrdi da je žene nikad nisu volele i da su je večito maltretirale, za razliku od muškaraca, s kojima je uvek lako pronalazila zajednički jezik.

Iva je doživela da je šest devojaka krvnički bije iz dana u dan, a da nema nikog ko bi je zaštitio. Kako bi probala da se odbrani od udaraca, trenirala je borilačke veštine. Dok je prolazila kroz pakao, najviše joj je nedostajao otac, koji ju je napustio još dok je bila beba.

- Mama i tata su se razveli kada sam imala samo dva meseca. Tokom detinjstva nisam imala očinsku figuru, niti muškarca na kog bih mogla da se oslonim. Zbog toga mi je bilo teško, jer su svakom detetu potrebni i majka i otac. Zato sam celog života tražila starije muškarce da bi mi nadoknadili to što mi je falilo kao devojčici - započinje Iva ispovest za Hit i opisuje detalje nasilja koje je doživela.

- Žene su me oduvek maltretirale! Za razliku od njih, muškarci su mi prilazili i postajali mi dobri prijatelji. Kroz celu osnovnu i srednju školu trpela sam jezivo fizičko nasilje! Devojka koja me je maltretirala promenila je nekoliko škola baš zato što je bila poznata po vršnjačkom nasilju. Imala je pik na mene, godinama me je šikanirala, a da me niko nije zaštitio. Morala sam sama da se branim! Tukla sam se sa njom, nije bila jača od mene, ali je imala svoju ekipu od njih šest. Napadale bi me zajedno. Bacile bi me na zemlju, šutirale nogama po telu i gazile po glavi! To je bilo strašno! Čak su me tražile po gradu da me biju! Ničim to nisam bila zaslužila, jednostavno im nisam bila simpatična.

Kako bi joj pomogla da se odbrani, majka ju je upisala na borilačke veštine, a ona je samo razmišljala kako bi volela da se otac pojavi u školi i zaštiti je!

- Trenirala sam tekvondo i boks da bih mogla da se izborim s nasilnicama. Bila sam fizički jaka, ali nisam imala šanse protiv šest devojčica! Stalno sam razmišljala kako bi bilo divno da mi je otac tu i da me odbrani od njih. Tata i ja ni danas nemamo najbolji odnos, i to me boli! Po ocu imam brata Karla (19) i sestru Lanu (14), a po majci braću Ivana (4), Antu (11) i Petra (13). Odvojena sam od cele moje familije i to mi veoma teško pada, jer oni žive u Hrvatskoj, a ja u Srbiji, pa ne možemo da se često viđamo. Sa braćom i sestrom se savršeno slažem. Smatraju me idolom, vesele se kada dođem u Hrvatsku da ih vidim. Ipak, bude mi teško kada gledam brata i sestru po ocu jer imaju ono što ja nikad nisam, a to je bliskost s njim. Mnogo me tišti i boli loš odnos s tatom. Ni on, a ni ja, ne radimo ništa da se to promeni. Volim ga, ali nemam osećaj da mi je otac. Nažalost, uvek deca ispaštaju kad se roditelji ne slažu.

- Svi mi koji preživimo bilo koju vrstu nasilja trebalo bi na to da gledamo kao na podsticaj da uprkos svemu uspemo u životu. Nema padanja, moramo da se izdignemo iz svega lošeg i budemo još jači. Sad znam kakva ću majka biti svom detetu i da nikada neću dozvoliti da doživi ono što sam ja. Boriću se da imam zdravu porodicu i okruženje.

- Volela sam da odem do ergele konja na hipodromu i brinem o njima. Ustajala bih rano, natrpala u ranac hranu i vodu i odjahala negde u brdo ili na livadu. Tamo bih se opustila i slušala muziku. I rad me je spasavao! Od 15. godine sam zarađivala i ne stidim se nijednog posla. Bila sam konobarica, sezonac... Radila sam u polju, čupala metlice s kukuruza... Mnogi ni ne znaju šta su metlice! To je gornji deo kukuruza koji mora da se iščupa, da bi plod mogao da raste. To je baš težak posao i veliko mučenje! Ruke su mi bile u ranama, krvave, bolele su me - priča Iva, koja je odmah shvatila da postoji lakši način da zaradi novac.

- Izborila sam se da budem vodonoša! Kad bi ljudi krenuli u kukuruz, ja bih im davala vodu za piće. Dok oni rade, skinula bih se u kupaći i sunčala se! Imala sam istu platu kao i dok sam čupala metlice. Šta god da sam radila u životu, bila sam snalažljiva i brzo sam napredovala.

Prvog dečka Ivana je imala sa 14 godina. S tim momkom je izgubila nevinost. - Poznavala sam ga još dok smo bili baš mali. Mnogo sam ga volela, ali smo spavali tek kad sam napunila 16. Bio je dve godine stariji od mene i išao je u školu blizu moje. Dok bih sedela na času, osluškivala bih kada će na motoru da prođe pored moje škole. Kad bih ga čula, istrčala bih napolje samo da mu mahnem! Ta sitnica me je činila presrećnom. Svako veče sam prolazila pored njegove kuće da proverim da li mu je upaljeno svetlo u sobi. Tek kad bih videla da je kod kuće, bila bila mirna - priča Iva, koja je sa 20 godina napustila Osijek i potpuno sama i bez dinara u džepu otišla u Zagreb, maštajući o boljem životu.

Tamo se zaposlila kao hostesa u jednom klubu i upoznala sedamdesetogodišnjeg tajkuna Marijana Šarića, koji je izdržavao nju i njenu porodicu.

- Taj period života je bio traumatičan za mene, ali poučan. Tada sam shvatila da više nikad neću zavisiti ni od koga! Mnogi se i danas nalaze u istoj situaciji kao što sam ja tada. Oni koji su pratili "Zadrugu" čuli su moju životnu ispovest i verujem da može da im pomogne u životu i spreči da im se desi isto što i meni. Moj obraz je čist, nikad se nisam bavila nemoralnim stvarima, jedino što sam zavisila od nekog. Kajaću se zbog toga dok sam živa! Taj naš odnos trajao je oko godinu dana, a za to vreme živela sam u agoniji.

Dok je bila u odnosu sa Šarićem, upoznala je Marinka. Za njega kaže da ju je spasao i da joj je u teškom periodu bio velika ljubav i podrška. Rastali su se pred Ivin ulazak u "Zadrugu 3", a ona je nastavila dalje i bila u vezi s dva takmičara.

- U rijaliti sam ušla bez plana, nisam se folirala. Svi su pričali da sam Stefana Karića pikirala još napolju. To nije istina! Niko od učesnika "Zadruge" nije znao za mene, kao što ni ja nisam bila čula za njih sve dok ih nisam upoznala. Stefan mi se odmah svideo kao muškarac, ali se vremenom pokazalo da nismo jedno za drugo. Između nas dvoje nije bilo energije! Probali smo, videli da ne ide i brzo raskinuli. Veza sa Filipom Đukićem mi je bila baš lepa i simpatična. Bio mi je mnogo sladak. Volela sam ga, ali kad smo izašli iz rijalitija, shvatili smo da je bolje da raskinemo nego da se mučimo. Starleta priznaje da ni u najluđim snovima nije očekivala pobedu u rijalitiju! - Nisam verovala da ću osvojiti prvo mesto. Znala sam da je narod cenio moju iskrenost, ali mislila sam da pored Marka Miljkovića i Anabele Atijas nemam nikakve šanse. Kad smo u finalnoj noći ostali samo nas troje da se borimo za nagradu, verovala sam da će Marko ili Anabela da pobede. Na samom kraju, Marko i ja smo stajali jedno pored drugog, i bila sam ubeđena da je on pobednik. Međutim, Dušica Jakovljević je pročitala moje ime. Bila sam u šoku! Nisam mogla da poverujem da sam pobedila. Presrećna sam zbog toga!

