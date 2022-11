SEKA ALEKSIĆ O INFLACIJI, GARDEROBI I FIZIČKOM IZGLEDU: Ne opterećuje se materijalnim stvarima, pokaje se za sve SKUPO što kupi...

Veliki broj poznatih ličnosti ne štedi kada je u pitanju garderoba, ali to nije slučaj i kod Seke Aleksić.

Pevačica voli da kupuje stvari, ali je brendovi ne opterećuju, te i kada se “časti” - zažali.

Seka je otkrila da li je počela da trenira, a dotakla se i inflacije.

- Ništa, ne plaćam boga oca. Nezahvalno je i nekulturno. Ne opterećujem se materijalnim stvarima. Pokajem se za sve što je skupo - rekla je Seka Aleksić, te se osvrnula na odevne kombinacije kojima oduševljava na javnim događajima.

- Dovoljno sam luda da za sve kažem da hoću i da to i ponesem. Mislim da jeste veliki “hajp” oko mojih pojavljivanja. Potpuno sam se prepustila, ako angažujete profesionalca, ne treba da mu se mešate u posao - objasnila je pevačica, koja je liniju dovela do savršenstva.

- Ne grmim, gorim! Bio je red da se posvetim fizičkom izgledu. Naveo me je najviše inat, kada sam videla da mogu lepo da izgledam, onda i volja. Generalno se inatim, idem kroz zid, kod mene je ili crno ili belo, kada jedem - jedem i kad ne jedem - ne jedem - jasna je Seka i dodaje da još uvek nije počela sa fizičkom aktivnošću:

- Počinjem da treniram, ali to se još nije desilo. Imam previše obaveza, desile su se nove pesme u međuvremenu, snimamo spotove i nemam vremena za treninge. Ne jedem stalno slatkiše, ponekad, sada se malo zdravije hranim, da se ne ugojim, da ne zažalim. Posle Nove godine krećem.

Seka se osvrnula i na bebu rođenu na Filipinima koja je osmomilijardita osoba na svetu i istakla da njoj gužva ne smeta.

- Navikla sam na gužvu, bez toga ne mogu da živim. Čudno mi je kada je sve mirno i kada nema ljudi oko mene. Sve dok ima gužve, dobro je - rekla je pevačica, koja ne krije da oseća inflaciju:

- Naravno, idemo suprug i ja u nabavku. Primetim kada nešto duplo poskupi. To sam negde očekivala, ali naše je da se borimo i da budemo pozitivni. Nikada neću u političare!

Seka priznaje da tokom karijere nije nailazila na mnogo osuda, ali da joj je jedna stvar posebno čudna.

- Nisam osoba koju pogađaju takve stvari, opredeljena sam javna ličnost, navikla sam na osudu i pohvalu. I dan-danas me iznervira rečenica: “Ne slušam tvoju muziku, ali ti si...”, to mi je jedan čovek napisao skoro na Tviteru i pitala sam ga: “Kada je tačno počeo tvoj problem i zašto me ne slušaš?”. Šalu na stranu, kapiram da ima ljudi koji ne slušaju, ali nešto što je stalno u javnosti, moraš da čuješ bar nekad. Čudne su mi te stvari. Da bi vas to pipnulo, morate tu osobu da volite jer je ta osoba iskrena i da je to tačno. Može da me pogodi šta mi kažu brat, mama i muž - zaključila je pevačica.

Prijatelj pevačice je nedavno izbačen iz stana zbog Rusa kojima stanodavci masovno, tri puta više, naplaćuju kiriju.

- Razumem sve da se snalazimo, ali treba da postoje neka ljudska prava. Većina ljudi kod nas nema ugovore za stan, to je najveći problem. Iz komunikacije s ljudima sam to shvatila. Mnogo mi je žao što se to dešava. Žalosno je - rekla je Seka i dodala:

- Da sam svemoguća, pomogla bih svima. Toliko ima tih ljudi za koje i ne znamo. Nije humano. Moramo biti ljudi, posebno u zimskom periodu. Ako smo neljudi, onda se dešava ovo što se dešava, a nažalost sve smo više i više neljudi.

